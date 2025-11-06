 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kviečia į nemokamą Vido Bareikio koncertą: štai kur ir kada vyks

2025-11-06 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 12:55

Šių metų lapkričio 15 d., šeštadienį 14 val. Lietuvos zoologijos sodas savo lankytojus kviečia į nemokamą akustinį Vido Bareikio koncertą po atviru dangumi. Šis renginys – padėka visiems, kurie per pastaruosius dvejus metus lankėsi atsinaujinusiame zoologijos sode ir palaikė jo veiklą bei tapo istorijos dalimi.

Vidas Bareikis pristatė naują albumą (nuotr. Ieva Georges)
4

Šių metų lapkričio 15 d., šeštadienį 14 val. Lietuvos zoologijos sodas savo lankytojus kviečia į nemokamą akustinį Vido Bareikio koncertą po atviru dangumi. Šis renginys – padėka visiems, kurie per pastaruosius dvejus metus lankėsi atsinaujinusiame zoologijos sode ir palaikė jo veiklą bei tapo istorijos dalimi.

REKLAMA
1

Koncertas kartu yra kvietimas tiems, kurie planuoja apsilankyti pirmą kartą ir įsilieti į gausią Lietuvos zoologijos sodo bendruomenę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidas Bareikis ir jo sūnus Adas
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vidas Bareikis ir jo sūnus Adas

Neeilinė vieta

Lapkričio 13-ąją sukanka dveji metai, kai po rekonstrukcijos Lietuvos zoologijos sodas vėl atvėrė vartus lankytojams. Ši diena yra simbolinė, lyg antrasis Lietuvos zoologijos sodo, skaičiuojančio jau 88-us gyvavimo metus, gimtadienis. Po rekonstrukcijos zoologijos sodas iš esmės pasikeitė: atsinaujino aplinka, ženkliai pagerėjo gyvūnų laikymo sąlygos, o lankytojų patirtis tapo dar turiningesnė ir patogesnė. 2023-aisiais vykusio atidarymo metu scenoje skambėjo būtent V. Bareikio muzika. Šiemet tas pats atlikėjas sugrįžta į zoologijos sodą, kad dar kartą pripildytų erdvę gerų emocijų ir bendrystės jausmo.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 15-ąją lankytojai kviečiami Lietuvos zoologijos sode praleisti visą dieną: prieš koncertą ar po to susipažinti su gyvūnais, dalyvauti jų pristatymuose, kurie vyks įprastu grafiku – jį galima rasti internetinėje svetainėje.

REKLAMA

 

Ribotas bilietų kiekis

Koncerto dieną lankytojų bilietų kiekis yra ribotas. Bilietus lapkričio 15 dienai patogiausia įsigyti iš anksto internetu arba zoologijos sodo kasose.

Primename, kad Lietuvos zoologijos sodo lankytojo bilieto kaina vaikui – 5 Eur, suaugusiajam – 10 Eur. Plačiau apie bilietų kainas ir galiojančias lengvatas galime sužinoti internetu.

Dėmesio! Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami viešojoje erdvėje. Jei nenorite pakliūti į kadrą, prieš šventę informuokite organizatorius.

Lietuvos zoologijos sodas atviras kasdien 10.00–18.00 val. (pirmadieniais nuo 11.00 val.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų