Kviečia į nemokamą Vido Bareikio koncertą: štai kur ir kada vyks

Koncertas kartu yra kvietimas tiems, kurie planuoja apsilankyti pirmą kartą ir įsilieti į gausią Lietuvos zoologijos sodo bendruomenę.
Neeilinė vieta
Lapkričio 13-ąją sukanka dveji metai, kai po rekonstrukcijos Lietuvos zoologijos sodas vėl atvėrė vartus lankytojams. Ši diena yra simbolinė, lyg antrasis Lietuvos zoologijos sodo, skaičiuojančio jau 88-us gyvavimo metus, gimtadienis. Po rekonstrukcijos zoologijos sodas iš esmės pasikeitė: atsinaujino aplinka, ženkliai pagerėjo gyvūnų laikymo sąlygos, o lankytojų patirtis tapo dar turiningesnė ir patogesnė. 2023-aisiais vykusio atidarymo metu scenoje skambėjo būtent V. Bareikio muzika. Šiemet tas pats atlikėjas sugrįžta į zoologijos sodą, kad dar kartą pripildytų erdvę gerų emocijų ir bendrystės jausmo.
Lapkričio 15-ąją lankytojai kviečiami Lietuvos zoologijos sode praleisti visą dieną: prieš koncertą ar po to susipažinti su gyvūnais, dalyvauti jų pristatymuose, kurie vyks įprastu grafiku – jį galima rasti internetinėje svetainėje.
Ribotas bilietų kiekis
Koncerto dieną lankytojų bilietų kiekis yra ribotas. Bilietus lapkričio 15 dienai patogiausia įsigyti iš anksto internetu arba zoologijos sodo kasose.
Primename, kad Lietuvos zoologijos sodo lankytojo bilieto kaina vaikui – 5 Eur, suaugusiajam – 10 Eur. Plačiau apie bilietų kainas ir galiojančias lengvatas galime sužinoti internetu.
Dėmesio! Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami viešojoje erdvėje. Jei nenorite pakliūti į kadrą, prieš šventę informuokite organizatorius.
Lietuvos zoologijos sodas atviras kasdien 10.00–18.00 val. (pirmadieniais nuo 11.00 val.).
