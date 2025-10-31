Vidas Bareikis – apie svajonę su žmona Indre ir namus: „Prieš vestuves turėjome sutartį“

Ne paslaptis, kad Vido aistra – sportas. Šia meile jis užkrėtęs ir savo žmoną Indrę ir sportas tapęs neatsiejama jų šeimos kasdienybės dalimi. „Man labiausiai patinka sportuoti namuose – be pašalinių akių ir savo tempu“, – sako Vidas.
Šeimos sporto kambaryje jau kurį laiką gulėjo naujas įrenginys – švediška sienelė, kuri pagaliau sulaukė savo eilės. Tad Vidas kartu su aktoriumi Audriumi Bružu i imsis rimto „Pasidaryk pats” iššūkio – matuos, suks ir tvirtins sporto sienelę. Vidas pasakojo, kad augo tais laikais, kai visi namuose meistraudavo patys.
„Mano senelis buvo statybininkas, todėl namų remonto darbai man nesvetimi. Darbas kaip kūryba – arba padarai gerai, arba ne. Yra “chaltūrai” pralaidūs darbai, yra ir rimti. Šita sporto sienelė – rimtas reikalas“, – juokiasi Vidas.
„Prieš vestuves turėjome sutartį – aš dengiu namo paskolą, ji tvarko namus. Bet tas pas mus neveikia – viską darome per pusę“, – šypsosi Vidas.
Vyras aprodo savo ir Indrės namus ir stabteli sporto kambaryje: „Čia mūsų šeimos zona – čia ir sportuojame, čia yra ir mano kūrybos kampas, kur gimsta idėjos, bei šeimos laisvalaikio zona, kur žiūrime filmus. Po truputį pildome šią erdvę – hanteliai, bėgimo takelis, su vaikais žaidžiam stalo tenisą. Dabar atsiras ir sporto sienelė, kuri leis treniruotis dar patogiau.“
Dirbdami kartu su Audriumi, vyrai atvirai kalbėjosi ne tik apie sportą, bet ir apie svorį, kompleksus bei buities rūpesčius.
Darnūs poros santykiai ir požiūris į šeimą kelia pagarbą. Jie dalijasi ramybe, pasitikėjimu ir meile, kurią puoselėja kasdien. „Kol vaikai maži ir lanko mokyklas sostinėje, nesiryžtame nieko keisti, tačiau svajojame apie gyvenimą prie jūros. Mūsų šeimos svajonė – vieną dieną namus sostinėje iškeisti į pajūrį. Ten mūsų ramybė, mūsų meilės namai, kur prabėga gražiausios vasaros ir kur gimsta mūsų šeimos istorija“, – atvirauja Vidas.
