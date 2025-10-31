Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vidas Bareikis – apie svajonę su žmona Indre ir namus: „Prieš vestuves turėjome sutartį“

2025-10-31 13:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 13:08

Šiuo metu JAV viešintis Vidas Bareikis, savo pirmąjį anglišką albumą „Here and Now“ pristato ne kur kitur, o pasaulio pramogų verslo sostinėje – Los Andžele. „Tai naujas muzikinis etapas – ir vienas įsimintiniausių nuotykių mano gyvenime. Ir, vienas geriausių sprendimų – vėl nerti į nežinomybę, jaudulį ir naujas, dar nepažintas erdves. Tikiuosi, keliausite su manimi kartu“, – džiaugiasi atlikėjas Vidas Bareikis. Tačiau prieš išvykdamas į JAV Vidas kartu su aktoriumi ir laidos TV3 „Pasidaryk pats“ vedėju Audriumi Bružu leidosi į nuotykį savo namuose.

Indrė Bareikienė, Vidas Bareikis / Instagram nuotr.
5

Šiuo metu JAV viešintis Vidas Bareikis, savo pirmąjį anglišką albumą „Here and Now“ pristato ne kur kitur, o pasaulio pramogų verslo sostinėje – Los Andžele. „Tai naujas muzikinis etapas – ir vienas įsimintiniausių nuotykių mano gyvenime. Ir, vienas geriausių sprendimų – vėl nerti į nežinomybę, jaudulį ir naujas, dar nepažintas erdves. Tikiuosi, keliausite su manimi kartu“, – džiaugiasi atlikėjas Vidas Bareikis. Tačiau prieš išvykdamas į JAV Vidas kartu su aktoriumi ir laidos TV3 „Pasidaryk pats“ vedėju Audriumi Bružu leidosi į nuotykį savo namuose.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ne paslaptis, kad Vido aistra – sportas. Šia meile jis užkrėtęs ir savo žmoną Indrę ir sportas tapęs neatsiejama jų šeimos kasdienybės dalimi. „Man labiausiai patinka sportuoti namuose – be pašalinių akių ir savo tempu“, – sako Vidas.

REKLAMA
REKLAMA

Vidos Bareikio namuose – „Pasidaryk pats“ iššūkis
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vidos Bareikio namuose – „Pasidaryk pats“ iššūkis

Šeimos sporto kambaryje jau kurį laiką gulėjo naujas įrenginys – švediška sienelė, kuri pagaliau sulaukė savo eilės. Tad Vidas kartu su aktoriumi Audriumi Bružu i imsis rimto „Pasidaryk pats” iššūkio – matuos, suks ir tvirtins sporto sienelę. Vidas pasakojo, kad augo tais laikais, kai visi namuose meistraudavo patys.

REKLAMA

„Mano senelis buvo statybininkas, todėl namų remonto darbai man nesvetimi. Darbas kaip kūryba – arba padarai gerai, arba ne. Yra “chaltūrai” pralaidūs darbai, yra ir rimti. Šita sporto sienelė – rimtas reikalas“, – juokiasi Vidas.

„Prieš vestuves turėjome sutartį – aš dengiu namo paskolą, ji tvarko namus. Bet tas pas mus neveikia – viską darome per pusę“, – šypsosi Vidas.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras aprodo savo ir Indrės namus ir stabteli sporto kambaryje: „Čia mūsų šeimos zona – čia ir sportuojame, čia yra ir mano kūrybos kampas, kur gimsta idėjos, bei šeimos laisvalaikio zona, kur žiūrime filmus. Po truputį pildome šią erdvę – hanteliai, bėgimo takelis, su vaikais žaidžiam stalo tenisą. Dabar atsiras ir sporto sienelė, kuri leis treniruotis dar patogiau.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dirbdami kartu su Audriumi, vyrai atvirai kalbėjosi ne tik apie sportą, bet ir apie svorį, kompleksus bei buities rūpesčius.

Darnūs poros santykiai ir požiūris į šeimą kelia pagarbą. Jie dalijasi ramybe, pasitikėjimu ir meile, kurią puoselėja kasdien. „Kol vaikai maži ir lanko mokyklas sostinėje, nesiryžtame nieko keisti, tačiau svajojame apie gyvenimą prie jūros. Mūsų šeimos svajonė – vieną dieną namus sostinėje iškeisti į pajūrį. Ten mūsų ramybė, mūsų meilės namai, kur prabėga gražiausios vasaros ir kur gimsta mūsų šeimos istorija“, – atvirauja Vidas.

Pati geriausia pramoga šeštadienio rytui – pažiūrėti, kaip Bružui kartu su Vidu seksis darbuotis statant sporto sienelę. „Pasidaryk pats“ – šeštadienį 9.30 tik per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų