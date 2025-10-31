Kalendorius
Garsus keliautojas Aurimas Mockus įstrigo Turkijoje: „Chaoso daug“

2025-10-31 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-31 12:25

Vėl dėl meteorologinių balionų sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, lietuviai, turėję keliauti iš Turkijos namo, įstrigo oro uoste. Taip atsitiko ir garsiam keliautojui Aurimui Mockui.

Aurimas Mockus (nuotr. soc. tinklų ir nuotr. 123rf.com)

Šia patirtimi jis dalijosi savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Papasakojo situaciją

Keliautojas papasakojo, kad tvyrojo chaosas bei davė svarbų patarimą žmonėms, atsidūrusiems panašioje situacijoje.

„Lyg ir prasidėjo mūsų susodinimas į lėktuvą, bet šiek tiek chaoso čia, aišku, buvo. Kažkas atbėgo, kažkas jau pradėjo aiškinti, kad veža į viešbutį, nors buvo likusios penkios valandos iki skrydžio.

Kažkas čia žinutes gavę, kažkas dar kažką... Niekada nerekomenduoju, jei negavote oficialiai iš savo organizatoriaus kažkokios žinutės, klausytis kažko kam kas sakė. Vienu žodžiu, gulit vietoj ir žinot, jei rodo jūsų skrydį, niekur nesiblaškykit ir sėdėkit, nes gąsdino, kad ateis policija, išvarys trečią valandą nakties. Chaoso daug“, – kalbėjo jis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad ketvirtadienio vakarą susisiekimo ministerija pranešė, kad ir vėl sutriko Vilniaus oro uosto darbas. Po trijų valandų pranešta, kad Vilniaus oro uoste orlaivių eismas atnaujintas.

