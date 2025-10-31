Edvinas Šeškus ir Dalia Belickaitė Helovino proga apstulbino sekėjus: pamatykite įspūdingus kostiumus

Vaizdo įrašu su kostiumais jie pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įkūnijo žinomus veikėjus
Vaizdo įraše Edvinas, Dalia ir vyresnėlė jų dukrytė Atėnė įkūnija populiaraus animacinio filmuko – Skubio Dū veikėjūs.
Edvinas yra persirengęs Fredu ir dėvi jo firminius drabužius bei šviesių plaukų peruką, Dalia – Dafnė, pasipuošusi suknele, aukštakulniais ir jai būdingu lankeliu, o mažoji Atėnė persirengė pagrindiniu filmuko veikėju Skūbiu.
Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 5 tūkst. patiktukų bei daugybės komentarų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!