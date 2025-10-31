Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Edvinas Šeškus ir Dalia Belickaitė Helovino proga apstulbino sekėjus: pamatykite įspūdingus kostiumus

2025-10-31 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Dalia Belickaitė ir Edvinas Šeškus Helovino nepraleidžia: šeima jau ne vienerius metus stebina įspūdingais kostiumais. Šiemet – ne išimtis.

Dalia Belickaitė ir Edvinas Šeškus su dukra (nuotr. BNS)
Vaizdo įrašu su kostiumais jie pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Edvinas Šeškus
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edvinas Šeškus

Įkūnijo žinomus veikėjus

Vaizdo įraše Edvinas, Dalia ir vyresnėlė jų dukrytė Atėnė įkūnija populiaraus animacinio filmuko – Skubio Dū veikėjūs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Edvinas yra persirengęs Fredu ir dėvi jo firminius drabužius bei šviesių plaukų peruką, Dalia – Dafnė, pasipuošusi suknele, aukštakulniais ir jai būdingu lankeliu, o mažoji Atėnė persirengė pagrindiniu filmuko veikėju Skūbiu.

Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 5 tūkst. patiktukų bei daugybės komentarų.

