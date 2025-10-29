Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Žinomo Lietuvos šefo restorane – išpuolis: „Tai buvo žinutė“

2025-10-29 15:48
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-29 15:48
2025-10-29 15:48

Žinomą šefą Vylių Blauzdavičių ištiko nelaimė. Vyro restoranas, esantis pačioje Vilniaus širdyje, sulaukė išpuolio.

Vylius Blauzdavičius (nuotr. facebook.com)

3

Apie tai jis prabilo socialiniame tinkle Facebook, įrašu sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasidalijo istorija 

Anot šefo, tai nebuvo bandymas apiplėšti, tai – aiški žinutė. Jis taip pat paviešino ir nuotraukas po išpuolio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Facebook jis rašė: 

„Tai nebuvo vagystė. Tai buvo neapykantos aktas.

Baleboste. #ANTISEMITAMSNE

Šią naktį mūsų „Baleboste“ langas buvo išdaužtas didžiuliu akmeniu. Nieko nepavogta, niekas neįsibrovė. Tai nebuvo bandymas apiplėšti – tai buvo žinutė, kurią siunčia tie, kurie nekenčia. Džiaugiuosi, kad nebuvo svečių, nes tokio dydžio akmuo būtų rimtai sužalojęs žmogų.

Mes nesame tik restoranas. „Baleboste“ – tai vienintelis Litvakų restoranas Vilniuje, vieta, kurioje dalijamės kultūra, atmintimi ir pagarba mūsų istorijai. Ir šiandien mums priminta, kad antisemitizmas vis dar gyvas tarp mūsų.

Šis akmuo išdaužė ne tik stiklą – jis išdaužė tylos sieną.

Jis parodė, kad kai leidžiame skleisti neapykantą prisidengiant „žodžio laisve“, kai toleruojame juokelius, komentarus, kai užmerkiame akis — tai tampa veiksmais.

Policija neatvyko. Sakė – rašykite e-policijoje.

Bet mes negalime tylėti, kai realiame pasaulyje daužomi langai.

Kviečiu visus, kam rūpi žmoniškumas ir pagarba, ateiti, pasakyti žodį, parodyti, kad Vilnius nėra ir nebus neapykantos miestas.

Atėjo metas veikti.

Ne tik rašyti komentarus, bet stovėti šalia.

Dalinkitės, palaikykite.

Mes palaikėm ir palaikysime kurltūros žmones #zmtšūdžius“

