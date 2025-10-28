Užgeso garsaus aktoriaus gyvybė: „Buvo vienas šilčiausių džentelmenų“

Legendinis aktorius mirė šeštadienį Sasekso apygardos ligoninėje Braitone, šalia jo buvo žmona Christine, pranešė The Sun.
Gyvenimas ir karjera
Anthony Sawley Adams gimė 1940 metais Anglesey, Velse, o vėliau aktorystės mokėsi „Italia Conti“ teatro mokykloje.
Po pasirodymų teatre jis išgarsėjo kaip daktaras Neville Bywaters 1970-ųjų muilo operoje General Hospital ir pasirodė „Dr Who“ serijoje The Green Death.
1978-aisiais jis įkūnijo buhalterį Adam Chance seriale Crossroads – vaidmenį, dėl kurio tapo plačiai atpažįstamas. Serialas baigėsi 1988 metais po daugiau nei 4500 serijų, o Adamsas liko iki pat pabaigos. Jis buvo vienas iš originalių aktorių, tarp jų Jane Rossington ir Kathy Staff, kurie sugrįžo, kai muilo opera buvo atgaivinta 2001-aisiais.
2004 metais Adamsas pasirodė scenoje Londono „Palladium“ teatre miuzikle Chitty Chitty Bang Bang, kuriame atliko senelio Potts vaidmenį.
2023-aisiais jis turėjo trumpą pasirodymą trijų dalių dramoje Nolly, kurią sukūrė Russell T Davies ir kuri pasakojo apie „Crossroads“ aktorės Noele Gordon istoriją.
Aktorius Augustus Prew, kuris tame seriale įkūnijo Adamsą, tuomet jį apibūdino kaip „magišką žmogų“.
Skyrė jautrius žodžius
Michael Rose iš „The Michael Rose Organisation Ltd“ taip pat išreiškė pagarbą aktoriui, vadindamas jį „tikru džiaugsmu“ ir talentingu aktoriumi, šokėju bei dainininku.
„Jis buvo vienas šilčiausių džentelmenų, su kokiais tik galėjai dirbti, – sakė M. Rose. – Jis buvo tikras džiaugsmas. Iš pradžių – šokėjas, tačiau nebuvo nieko, ko Tony nebūtų galėjęs padaryti.
Jis buvo labai talentingas aktorius, puikus šokėjas ir dainininkas. Jis atliko senelio Potts vaidmenį Chitty Chitty Bang Bang ir buvo džiaugsmas visai trupei – kaip ir kiekviename kolektyve, kuriame dirbo. Mes jo labai pasigesime.“
