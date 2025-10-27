Užgeso garsios aktorės gyvybė

Kaip rašo leidinys People, mirties priežastis buvo „natūrali“.
Žinoma, kad paskutinėmis gyvenimo akimirkomis šalia jos buvo dukra ir anūkė.
Artimieji pageidauja surengti laidotuves be kamerų ir gerbėjų.
Moteris kino pasaulyje sukiojosi jau nuo 1938 metų
June Lockhart debiutavo scenoje būdama vos aštuonerių. 1938 metais ji nusifilmavo filme „Kalėdų giesmė“ kartu su savo tėvais.
Netrukus jos karjera ėmė sparčiai kilti – aktorė buvo kviečiama į įvairius kino projektus, tarp kurių žinomiausi: „Pasimatysime Sent Luise“, „Londono vilkė“ ir daugelis kitų. Iš viso jos filmografijoje – daugiau nei 150 filmų.
June Lockhart buvo pelniusi daugybę prestižinių apdovanojimų, tarp jų – Tony premiją kaip geriausia debiutantė, du kartus nominuota Emmy apdovanojimui už pagrindinį vaidmenį kultiniame seriale „Lassie“, taip pat turi dvi žvaigždes Holivudo Šlovės alėjoje.
Neseniai paaiškėjo ir apie kitos žvaigždės – „Krikštatėvio“ aktorės Diane Keaton – mirtį. Ji mirė spalio 11 dieną, tačiau oficiali mirties priežastis kol kas neskelbiama.
