Žmonės

Užgeso garsios aktorės gyvybė

2025-10-27 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 11:55

Mirė garsioji amerikiečių aktorė June Lockhart, išgarsėjusi seriale „Lassie“. Aktorei buvo 100 metų.

Kaip rašo leidinys People, mirties priežastis buvo „natūrali“.

Žinoma, kad paskutinėmis gyvenimo akimirkomis šalia jos buvo dukra ir anūkė.

Artimieji pageidauja surengti laidotuves be kamerų ir gerbėjų.

June Lockhart
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. June Lockhart

Moteris kino pasaulyje sukiojosi jau nuo 1938 metų

June Lockhart debiutavo scenoje būdama vos aštuonerių. 1938 metais ji nusifilmavo filme „Kalėdų giesmė“ kartu su savo tėvais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus jos karjera ėmė sparčiai kilti – aktorė buvo kviečiama į įvairius kino projektus, tarp kurių žinomiausi: „Pasimatysime Sent Luise“, „Londono vilkė“ ir daugelis kitų. Iš viso jos filmografijoje – daugiau nei 150 filmų.

June Lockhart buvo pelniusi daugybę prestižinių apdovanojimų, tarp jų – Tony premiją kaip geriausia debiutantė, du kartus nominuota Emmy apdovanojimui už pagrindinį vaidmenį kultiniame seriale „Lassie“, taip pat turi dvi žvaigždes Holivudo Šlovės alėjoje.

Neseniai paaiškėjo ir apie kitos žvaigždės – „Krikštatėvio“ aktorės Diane Keaton – mirtį. Ji mirė spalio 11 dieną, tačiau oficiali mirties priežastis kol kas neskelbiama.

