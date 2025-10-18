Prisimenate šią merginą iš „Kaimiečiai Beverlyje“? Nustebsite, kaip ji atrodo dabar

Filme pasakojama apie valstiečių šeimą iš Arkanzaso, kuri praturtėja iš naftos ir persikelia gyventi į Beverli Hilsą, rašo nedhardy.com.
Žavią blondinę Ellie May Clampett filme „Kaimiečiai Beverlyje“ įkūnijo aktorė, buvęs „Playboy“ modelis Erika Eleniak. Vieniems ji labiausiai įsiminė iš šio filmo, kitiems ji geriau pažįstama kaip serialo „Gelbėtojai“ žvaigždė.
Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas
E. Eleniak buvo tapusi savo laikmečio ikona, tačiau net bėgantys metai neatėmė jos žavesio – 56-erių moteris vis dar stebina savo gerbėjus puikia išvaizda.
E. Eleniak išgarsėjo visame pasaulyje, kai 1989 m. gavo vieną iš pagrindinių vaidmenų seriale „Gelbėtojai“. Tais pačiais metais ji pozavo „Playboy“ žurnalui ir tapo viena geidžiamiausių moterų pasaulyje.
Tuo pat metu aktorė buvo užmezgusi romaną su kita „Gelbėtojų“ žvaigžde – Billy Warlocku. Ši pora dažnai patekdavo į žiniasklaidos akiratį ir net buvo susižadėjusi, tačiau galiausiai nutraukė santykius.
1992 m. aktorė gerbėjams paskelbė, kad palieka serialą „Gelbėtojai“, nes nusprendė siekti karjeros filmuose.
Tais pačiais metais ji pasirodė filme „Apsuptyje“, o 1993-aisiais ir „Kaimiečiai Beverlyje“.
Tačiau, kad ir koks būtų svaigus žvaigždės gyvenimas, ji Kalifornijos priemiestyje gyvena įprastą, ramų gyvenimą su savo vyru Rochu Daigle ir dukra Indyanna. Ji taip pat kuria tinklalaidę „The Spiritual Alchemy Podcast“.
