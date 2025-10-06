Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Garsi aktorė Milė Šablauskaitė išlydėta į paskutinę kelionę: urna – ypatinga

2025-10-06 16:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 16:40

Dar praėjusią savaitę, ketvirtadienį, teatro bendruomenę sukrėtė žinia apie žymios aktorės Milės Šablauskaitės netektį. Moteris mirė žengdama savo 82-uosius metus. Pirmadienio rytą artimieji, kolegos ir gerbėjai rikiavosi greta Nacionalinio Kauno dramos teatro, kur galėjo atsisveikinti su aktore, o nuo 15 valandos Milė buvo lydima paskutinei kelionei.

Milė Šablauskaitė (Nuotr. BNS)
21

Dar praėjusią savaitę, ketvirtadienį, teatro bendruomenę sukrėtė žinia apie žymios aktorės Milės Šablauskaitės netektį. Moteris mirė žengdama savo 82-uosius metus. Pirmadienio rytą artimieji, kolegos ir gerbėjai rikiavosi greta Nacionalinio Kauno dramos teatro, kur galėjo atsisveikinti su aktore, o nuo 15 valandos Milė buvo lydima paskutinei kelionei.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 1-ąją dieną užgeso aktorė Milė Šablauskaitė. Moters netektis sukrėtė visą teatro bendruomenę, artimuosius ir gerbėjus. Su aktore buvo galima atsisveikinti Kaune, Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Ten, kur buvo it antrieji Milės namai.

REKLAMA
REKLAMA

Milė Šablauskaitė išlydima paskutinei kelionei
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Milė Šablauskaitė išlydima paskutinei kelionei

Išlydėta paskutinei kelionei

Su aktore atsisveikinimas vyko Nacionaliniame Kauno dramos teatre, nuo 10 iki 15 valandos. Po atsisveikinimo moteris buvo išlydėta paskutinei kelionei.

Nuotraukose matosi ir Milės urna, kuri yra išskirtinė – ji angelo formos.

 

Moters urna buvo išnešta iš Nacionalinio Kauno dramos teatro ir vežama į Kauno Petrašiūnų kapines, kur buvo palaidota.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų