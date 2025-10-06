Garsi aktorė Milė Šablauskaitė išlydėta į paskutinę kelionę: urna – ypatinga

Spalio 1-ąją dieną užgeso aktorė Milė Šablauskaitė. Moters netektis sukrėtė visą teatro bendruomenę, artimuosius ir gerbėjus. Su aktore buvo galima atsisveikinti Kaune, Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Ten, kur buvo it antrieji Milės namai.
Išlydėta paskutinei kelionei
Su aktore atsisveikinimas vyko Nacionaliniame Kauno dramos teatre, nuo 10 iki 15 valandos. Po atsisveikinimo moteris buvo išlydėta paskutinei kelionei.
Nuotraukose matosi ir Milės urna, kuri yra išskirtinė – ji angelo formos.
Moters urna buvo išnešta iš Nacionalinio Kauno dramos teatro ir vežama į Kauno Petrašiūnų kapines, kur buvo palaidota.
