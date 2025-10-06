Šiauliuose – netikėtumas žinomai Lietuvos aktorei: pasirodymą sutrukdė kurjeris

Teatrinės improvizacijos šou „Improwood“ stebėję žiūrovai pasakoja, kad nors situacija gerokai išmušė iš vėžių, jos finalas prajuokino, rašoma pranešime spaudai.
Pasirodo, kad tai – organizatorių iš anksto sumanytas siurprizas, prisidedantis prie pagrindinės šou misijos – stebinti netikėtumais ir dovanoti linksmas akimirkas.
„Improwood“ pasirodymų metu publikos pasiūlytos temos ar situacijos akimirksniu virsta trumpais vaidinimais, o prieš žiūrovų akis atgyja netikėčiausi personažai, neplanuotos istorijos ir kurioziški nutikimai. Scenoje vaidinimus kuria gerai žinomų aktorių komanda: Milda Noreikaitė, Arnas Ašmonas, Marius Repšys, Balys Latėnas, Oskaras Wyganowski ir Aidas Barkauskas.
Startavusi Vilniuje, „Improwood“ komanda toliau keliauja po Lietuvą – iki metų pabaigos aplankys dar penkis šalies miestus
Spalio 15 d. – Kauno kultūros centras „Girstutis“
Spalio 25 d. – Alytaus kultūros centras
Lapkričio 5 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“
Lapkričio 21 d. – Tauragės kultūros centras
Lapkričio 25 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“
Gruodžio 8 d. – Utenos kultūros centras
Gruodžio 9 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“
Gruodžio 16 d. – Telšių kultūros centras
Gruodžio 27 d. – Kauno kultūros centras „Girstutis“
