TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šiauliuose – netikėtumas žinomai Lietuvos aktorei: pasirodymą sutrukdė kurjeris

2025-10-06 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 12:25

Šeštadienio vakarą naujojo „Improwood“ sezono pasirodymą Šiauliuose stebėję žiūrovai kelioms minutėms neteko žado. Pasirodymo viduryje, scenoje vaidinant profesionaliems aktoriams, į Šiaulių kultūros centro salę įžengė maisto išvežiotojas. Nuščiuvę žiūrovai stebėjo po salę vaikštinėjantį ir užsakovo ieškantį kurjerį, o jau netrukus prapliupo juokais – užlipęs į sceną iš kuprinės pastarasis ištraukė citrinmedį, kuris atiteko aktorei Mildai Noreikaitei.

0

Teatrinės improvizacijos šou „Improwood“ stebėję žiūrovai pasakoja, kad nors situacija gerokai išmušė iš vėžių, jos finalas prajuokino, rašoma pranešime spaudai.

Pasirodo, kad tai – organizatorių iš anksto sumanytas siurprizas, prisidedantis prie pagrindinės šou misijos – stebinti netikėtumais ir dovanoti linksmas akimirkas.

„Improwood“ pasirodymų metu publikos pasiūlytos temos ar situacijos akimirksniu virsta trumpais vaidinimais, o prieš žiūrovų akis atgyja netikėčiausi personažai, neplanuotos istorijos ir kurioziški nutikimai. Scenoje vaidinimus kuria gerai žinomų aktorių komanda: Milda Noreikaitė, Arnas Ašmonas, Marius Repšys, Balys Latėnas, Oskaras Wyganowski ir Aidas Barkauskas.

Startavusi Vilniuje, „Improwood“ komanda toliau keliauja po Lietuvą – iki metų pabaigos aplankys dar penkis šalies miestus

Spalio 15 d. – Kauno kultūros centras „Girstutis“

Spalio 25 d. – Alytaus kultūros centras

Lapkričio 5 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“

Lapkričio 21 d. – Tauragės kultūros centras

Lapkričio 25 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“

Gruodžio 8 d. – Utenos kultūros centras

Gruodžio 9 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“

Gruodžio 16 d. – Telšių kultūros centras

Gruodžio 27 d. – Kauno kultūros centras „Girstutis“

