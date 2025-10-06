Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mirus garsiai Lietuvos aktorei – Kaune jai tariamas paskutinis „sudie“

2025-10-06 11:39
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:39

Nacionalinio Kauno dramos teatras pirmadienio rytą sutinka su liūdesiu. Būtent šioje vietoje vyksta astsisveikinimas su aktore Mile Šablauskaite. Atsisveikinti paskutinį kartą su aktore rinkosi artimieji, kolgeos ir visi, kas pažinojo Milę. 

Milė Šablauskaitė (Nuotr. socialinių tinklų ir 123rf.com)
8

4

Spalio 1-ąją dieną pasklido žinia, jog mirė žinoma aktorė Milė Šablauskaitė. Moteris mirė žengdama 81-uosius gyvenimo metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimas su aktore Mile Šablauskaite
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su aktore Mile Šablauskaite

Vyksta atsisveikinimas

Nacionalinis Kauno dramos teatras pirmadienio rytą nuo 10 valandos atvėrė duris visiems norintiems atsisveikinti su Mile Šablauskaite. Jau nuo pačio ryto prie teatro durų rikiavosi žmonės.

Atsisveikinimas tęsis iki 15 valandos, o vėliau urna bus vežama į Kauno miesto Petrašiūnų kapines, todėl visi norintys atsisveikinti su aktore, tą gali padaryti iki 15 valandos.

 

 

