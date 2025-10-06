Mirus garsiai Lietuvos aktorei – Kaune jai tariamas paskutinis „sudie“

Spalio 1-ąją dieną pasklido žinia, jog mirė žinoma aktorė Milė Šablauskaitė. Moteris mirė žengdama 81-uosius gyvenimo metus.
Vyksta atsisveikinimas
Nacionalinis Kauno dramos teatras pirmadienio rytą nuo 10 valandos atvėrė duris visiems norintiems atsisveikinti su Mile Šablauskaite. Jau nuo pačio ryto prie teatro durų rikiavosi žmonės.
Atsisveikinimas tęsis iki 15 valandos, o vėliau urna bus vežama į Kauno miesto Petrašiūnų kapines, todėl visi norintys atsisveikinti su aktore, tą gali padaryti iki 15 valandos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!