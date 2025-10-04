Legendinė raganaitė Sabrina užaugo: pamatykite, kaip ji atrodo dabar

Įdomu pamatyti, kaip ji pasikeitė per tuos metus ir kaip atrodo dabar. Jos gyvenimas ir karjera toliau žavi ir įkvepia tiek senus, tiek naujus gerbėjus.
Ankstyva aktorės karjera
Melissa pradėjo savo aktorės karjerą būdama vos ketverių metų – pirmasis jos pasirodymas buvo reklamoje apie vonios žaislą „Splashy“.
Augant, ji nuolat gaudavo mažus vaidmenis televizijoje ir kine, rinkdamasi patirtį ir tobulindama savo įgūdžius. Tikras proveržis įvyko 1991 metais, kai ji gavo pagrindinį vaidmenį jaunimo seriale „Clarissa Explains It All“, kuriame filmavosi iki 1994 metų ir tapo plačiai atpažįstama žvaigžde.
Šis vaidmuo ne tik suteikė jai nacionalinį pripažinimą, bet ir padėjo atverti duris į tolimesnius projektus, įskaitant legendinį serialą „Raganaitė Sabrina“.
Žymiausias vaidmuo
Nepaisant daugybės vaidmenų per savo karjerą, daugeliui žmonių Melissa vis dar asocijuojasi su Sabrina.
Bene labiausiai įsimintinas jos vaidmuo – pagrindinė raganaitės Sabrinos persona – seriale „Raganaitė Sabrina“, kuris startavo 1996 metais.
Serialas sulaukė didžiulio populiarumo, o per jį buvo nufilmuoti net septyni sezonai. Net praėjus daugybei metų nuo serialo pabaigos, daugelis gerbėjų vis dar prisimena ją kaip Sabriną.
Po „Raganaitės Sabrinos“ sėkmės Melissa sukūrė daugybę kitų vaidmenų televizijoje ir kine.
2010–2015 metais Melissa vaidino ir prodiusavo komedijų serialą „Melissa & Joey“, kuriame kartu su jos kolega Joey Lawrence vaidino politiko padėjėją ir auklėtoją, kurie kartu rūpinasi savo šeimomis. Šis projektas sulaukė teigiamų atsiliepimų ir dar kartą įtvirtino jos kaip komedijų žvaigždės statusą.
Dabartiniai projektai
Šiuo metu Melissa aktyviai dirba įvairiuose projektuose. Šiais metais ji vaidina filme „Killing the Competition“, kuriame jos personažas – pernelyg globėjiška motina, pasirengusi eiti iki kraštutinumų dėl savo dukros.
Be to, ji taip pat vaidina ir prodiusuoja Kalėdų romantinę komediją „A Merry Little Ex-Mas“, kuri pasirodys „Netflix“ 2025 m. lapkričio 12 d.
Asmeninis gyvenimas
Melissa 2003 m. liepos 19 d. ištekėjo už muzikanto Marko Wilkersono, su kuriuo susipažino 2002 m. gegužę per renginį. Jų vestuvės įvyko Italijoje, Florencijoje, ir buvo filmuojamos dokumentiniame mini seriale „Tying the Knot“, kurį prodiusavo pati Melissa ir jos gamybos kompanija „Hartbreak Films“.
Šeima augina tris sūnus: Meisoną (gim. 2006 m.), Braydoną (gim. 2008 m.) ir Tuckerį (gim. 2012 m.). Iki 2019 m. jie gyveno Konektikute, vėliau persikėlė į prie Tahou ežero, o 2020 m. apsigyveno Našvilyje, Tenesyje.
Be to, Melissa aktyviai dalyvauja įvairiose labdaros organizacijose ir visuomeninėse veiklose. Ji yra „World Vision“ ambasadorė ir dažnai dalijasi savo patirtimi bei įžvalgomis apie šeimos vertybes, atjautą ir bendruomeniškumą.
