TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Su mylimuoju išsiskyrusi Justina Nemanytė prasitarė, kokio vyro ieško po skyrybų

2025-09-20 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 16:25

Aktorė ir kūrėja Justina Nemanytė neseniai atvėrė širdį tinklalaidėje „Pasikalbėkim“. Ji atvirai papasakojo apie skaudžiai pasibaigusius santykius, sunkią pradžią po skyrybų ir naują etapą, kuriame ieško meilės bei grįžta prie kūrybos.

Aktorė ir kūrėja Justina Nemanytė neseniai atvėrė širdį tinklalaidėje „Pasikalbėkim". Ji atvirai papasakojo apie skaudžiai pasibaigusius santykius, sunkią pradžią po skyrybų ir naują etapą, kuriame ieško meilės bei grįžta prie kūrybos.

Justina neslepia, kad išsiskyrimas privertė pažvelgti į gyvenimą kitaip.

Justina Nemanytė
Apie santykius su Ignu Grinevičiumi

„Šiuo metu esu išsiskyrusi ir vėl iš naujo ieškau antros pusės“, – pripažino Justina.

Ne kartą duodama interviu ji yra pabrėžusi, kad Ignas buvo žmogus, su kuriuo norėjo kurti šeimą ir susilaukti vaikų. Vis dėlto, pasak aktorės, ji troško to labiau nei buvęs mylimasis, kuris kol kas turėjo kitus prioritetus. Pasak Justinos, sprendimą skirtis jie priėmė kartu – abu pripažino, kad padarė klaidų.

„Tiesiog supratom, kad norim skirtingų dalykų. Aš labai noriu šeimos, stabilumo, o Ignas dar nori ieškoti savęs, patirti daug naujų dalykų, todėl labai paprastai susėdom, pakalbėjom ir išėjom skirtingais keliais. Skaudu, bet gyvename toliau“, – sakė aktorė.

Skausminga, bet brandą atnešusi patirtis

J. Nemanytė neslepia, jog pradžia buvo itin sunki – pirmas mėnuo po skyrybų atrodė tarsi bedugnė, bet dabar ji jaučiasi geriau ir mokosi paleisti praeitį.

„Svarbiausia atleisti sau už tai, kas buvo, priimti ir paleisti“, – sako Justina.

Ji neslepia, kad jausmai Ignui dar neišblėso, mat nuo išsiskyrimo praėjo vos trys mėnesiai. Visgi ji stengiasi žiūrėti į priekį ir nepasiduoti savigailai.

„Man šitos skyrybos davė daug brandos. Per trumpą laiką daug supratau ir apie save, ko iš tikrųjų noriu. Net įvyko savotiška asmeninė transformacija. Buvau pamiršus, kad esu kūrėja, ir dabar stipriai į tai grįžau. Laukia daug naujų projektų“, – nuotaikingai kalbėjo aktorė.

Psichoterapija padeda gyti

Kalbėdama apie emocinę sveikatą, Justina neslepia lankanti psichoterapiją.

„Sunkiausias dalykas, kai paleidi, – ką daryti su tuo jausmu viduje, kur jį padėti. <...> Aš vaikštau į psichoterapiją ir klausiu, ką man daryti su tuo. Man atsako, kad reikia gyventi ir tam reikia laiko.“

Ji priduria, kad svajoja apie santykius, kurie suteiktų ramybės ir tikrumo.

„Žinai, noriu tokio vyro, kuris jei prieis arčiau, tai apkabins ir niekada nepaleis. Noriu, kad manęs jau nepaleistų šįkart“, – sakė Nemanytė.

Naujas požiūris į meilę

Nors pripažįsta, kad vis dar skaudu, aktorė į skyrybas žvelgia ir kaip į išlaisvinantį sprendimą.

„Tarkime, mes būtume sukūrę šeimą, bet ar būtume laimingi – čia jau kitas klausimas. Aš džiaugiuosi, kad priėjome sprendimą išsiskirti, nes mačiau, kad ir Ignas atrado naujų spalvų savyje. Abu dėl to esame laimingi“, – atviravo ji.

Šiandien Nemanytė sako esanti atsargesnė ir brandesnė.

„Du keliai yra – paskęsti skyrybų procese arba pakilti. Pirmą kartą, kai skyriausi su savo pirmąja meile po dešimties metų, paskendau tame. O dabar, gal dėl amžiaus ir brandos, pavyko greičiau save pakelti.“

Grįžimas prie kūrybos ir nauja kasdienybė

Aktorė pabrėžia, kad santykiai paliko ir gražių dalykų – pavyzdžiui, kartu kurtą namų stilių.

„Prieš tai namuose buvo daug bohemos – augalai, arbatos, spalvos. Su Ignu – tamsus medis, auksas, moliniai indai. Kūrėme savo stilių.“

Dabar ji daug laiko skiria kūrybai ir naujiems projektams.

„Esu vienas iš tų žmonių, kur einu mieste ir bendrauju su žmonėmis. Bandau suprasti, koks etapas mano dabar“, – sakė Justina.

Ji priduria, kad, nors ne visada lengva, meilės ieškoti neketina nustoti.

„Aš esu didelė romantikė, mėgstu tą meilę. Gyvenimas per trumpas kankintis – geriau jau išsiskirti, bet nepasiduoti.“

Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Antradieniais 19 val. ir TV3 televizijos YouTube kanale!

