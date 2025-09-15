Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„Modernios šeimos“ žvaigždei Sofiai Vergarai prireikė skubios medikų pagalbos: parodė šiurpų veido vaizdą

2025-09-15 20:20
53-ejų metų „Modernios šeimos“ žvaigždė Sofia Vergara turėjo dalyvauti „Emmy“ apdovanojimuose Los Andžele sekmadienį, rugsėjo 14 d., tačiau vėlai vakare „Instagram“ įraše aktorė pranešė, kad vietoj to atsidūrė ligoninėje.

Sofia Vergara (nuotr. SCANPIX ir stop kadras)
6

53-ejų metų „Modernios šeimos" žvaigždė Sofia Vergara turėjo dalyvauti „Emmy" apdovanojimuose Los Andžele sekmadienį, rugsėjo 14 d., tačiau vėlai vakare „Instagram" įraše aktorė pranešė, kad vietoj to atsidūrė ligoninėje.

1

Moteriai pasireiškė stipri akių alergija, skelbė usmagazine.com.

Sofia Vergara
FOTOGALERIJA. Sofia Vergara

Parodė, kas nutiko

Moteris paviešino nuotrauką, kurioje matyti, kaip atrodė jos akis.

„Į „Emmy“ nepatekau, bet į priėmimo skyrių – taip. Atsiprašau, kad teko atšaukti! Beprotiška alergija tiesiog prieš lipant į automobilį!“ – socialiniame tinkle rašė moteris ir pasidalijo nuotraukomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sofia pirmiausia pasidalino nuotrauka, kurioje jos viena akis atrodė patinusi ir paraudusi.

Kitame vaizdo įraše S. Vergara matoma gulinti ligoninės lovoje, laukdama apžiūros, o asmuo už kameros klausia, ar jai viskas gerai.

Paskutiniame vaizdo įraše aktorė matoma plaunanti akis čiaupu tekančiu vandeniu.

