„Modernios šeimos“ žvaigždei Sofiai Vergarai prireikė skubios medikų pagalbos: parodė šiurpų veido vaizdą

Moteriai pasireiškė stipri akių alergija, skelbė usmagazine.com.
Parodė, kas nutiko
Moteris paviešino nuotrauką, kurioje matyti, kaip atrodė jos akis.
„Į „Emmy“ nepatekau, bet į priėmimo skyrių – taip. Atsiprašau, kad teko atšaukti! Beprotiška alergija tiesiog prieš lipant į automobilį!“ – socialiniame tinkle rašė moteris ir pasidalijo nuotraukomis.
Sofia pirmiausia pasidalino nuotrauka, kurioje jos viena akis atrodė patinusi ir paraudusi.
Kitame vaizdo įraše S. Vergara matoma gulinti ligoninės lovoje, laukdama apžiūros, o asmuo už kameros klausia, ar jai viskas gerai.
Paskutiniame vaizdo įraše aktorė matoma plaunanti akis čiaupu tekančiu vandeniu.
