Mirė garsi kino legenda

Savo ryškiu grožiu ir kimiu balsu C. Cardinale žavėjo ne tik garsiausius Italijos kino kūrėjus, bet ir vaidino su dauguma to meto ryškiausių kino žvaigždžių vyrų – nuo Burto Lancasterio (Berto Lankasterio) iki Alaino Delono (Aleno Delono) ir Henry Fondos (Henrio Fondos).
Ji mirė Nemūre netoli Paryžiaus, šalia esant jos vaikams, naujienų agentūrai AFP sakė aktorės agentas. Jis pridūrė, kad dėl laidotuvių datos ir vietos dar nenuspręsta.
„Ji palieka mums laisvos ir įkvėptos moters palikimą – ir kaip moteris, ir kaip menininkė“, – sakoma Laurent'o Savry (Lorano Savri) pranešime.
Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli (Alesandras Džulis) pavadino ją „viena didingiausių visų laikų italų aktorių“ ir sakė, kad C. Cardinale įkūnijo „itališką grakštumą“.
Pasakiška C. Cardinale karjera prasidėjo kaip košmaras: paauglystėje ją išžagino, ji pastojo. Jai buvo patarta slapta pagimdyti Londone ir patikėti vaiką savo šeimai.
Patrickas (Patrikas) oficialiai buvo vadinamas jos jaunesniuoju broliu, bet po septynerių metų ji atskleidė tiesą.
Tuo metu neturėdama daug galimybių rinktis, ji vis dėlto priėmė nelengvą sprendimą auginti Patricką ir bandyti „užsidirbti pragyvenimui ir savarankiškumui“ iš kino, nors niekada nenorėjo vaidinti filmuose.
Nenorėjo būti aktore
C. Cardinale gimė 1938 metų balandžio 15 dieną La Gulete (Chalk al Vede) netoli Tuniso, tėvų siciliečių šeimoje. 16-metės C. Cardinale gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, kai ji laimėjo grožio konkursą.
Ji buvo paskelbta „gražiausia itale Tunise“, o jos prizas buvo kelionė į Venecijos kino festivalį, kur ji iš karto sulaukė dėmesio ir nenoromis atsisakė savo planų tapti mokytoja.
„Visi režisieriai ir prodiuseriai norėjo, kad vaidinčiau filmuose, o aš sakiau: „Ne, aš nenoriu!“ – pasakojo ji.
Galiausiai tėvas ją įtikino „duoti kinui šansą“.
Nors savo filmuose jos norėjo daugelis, ji sakė, kad jos „vienintelė meilė“ buvo mėlynakis neapolietis režisierius Pasquale Squitieri (Paskalė Skvitieris), jos dukters Claudios tėvas, su kuriuo keturis dešimtmečius, iki jo mirties 2017 metais, ji dirbo virtinėje filmų.
Per dešimtmečius trukusią karjerą C. Cardinale suvaidino 175 filmuose, o Venecijos ir Berlyno festivaliai jai skyrė garbės apdovanojimus.
Ji aktyviai gynė moterų teises, o 2000 metais buvo paskirta UNESCO geros valios ambasadore, taip pripažįstant jos atsidavimą moterų ir mergaičių reikalui.
