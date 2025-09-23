Pristato naują garsių aktorių duetą Lietuvoje: siunčia žinią

Kartu su profesionalia gyva grupe pasirodysiantys aktoriai, šilčiausius prisiminimus sukeliančios dainos, speciali scenografija ir šviesų dizainas kurs šventišką žiemos švenčių atmosferą, o interaktyvūs pokalbiai ir improvizacijos su žiūrovais užtikrins, kad vakaras būtų išties įsimintinas. Projektas įvyks net šešiolikoje Lietuvos miestų.
Projektas „Teatro Žvaigždės“
Projektui „Teatro Žvaigždės“ besiruošiantys aktoriai pasakoja, kad su teatru susipažino dar jaunystėje, visgi Jokūbas užkulisiuose ir teatro salėse laiką leisdavo visai nuo mažumės.
„Mano abu tėvai buvo aktoriai, dažnai pasiimdavo mane kartu į darbą – Jaunimo teatrą, kuris tuo metu išgyveno savo auksinius laikus. O ten aš visuomet susirasdavau ką veikti – žiūrėdavau, kaip aktoriai grimuojasi, kartais grimuodavausi ir pats. Ruošdavau sceną ir rekvizitus, padėdavau rūbinėje, o galiausiai, kai prasidėdavo spektakliai – žiūrėdavau juos iš salės“, – prisimena aktorius.
Pažintis su teatru
Oneidos pažintis su teatru prasidėjo mokykloje, kai ji prisijungė prie teatro būrelio – ten tuomet dar tik būsima aktorė praleido labai daug laiko ir, kaip sako pati, per teatrą pažino ir save, ir supantį pasaulį.
„Kai studijavau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dažnai su kursiokais eidavome žiūrėti spektaklių ir mokytis, kaip dirba tie jau tikrieji profesionalai, – pasakoja Oneida. – Tačiau vienas spektaklis gyvenime itin įsiminė ir augino mane kaip aktorę – tai Jono Vaitkaus režisuota „Helverio naktis“. Jį žiūrėti eidavau kai pritrūkdavo motyvacijos, ieškodavau įkvėpimo ar norėdavau pasisemti naujų minčių.“
Jokūbas, kalbėdamas apie įsimintiniausią matytą spektaklį, išskiria „Haroldą ir modę“, kuriame Haroldo vaidmenį vaidino jo tėtis.
„Mėgdavau sėdėti balkone, ir stebėti žiūrovus – kaip jie, vykstant kokiai emocionaliai scenai, susižvalgo, paima vienas kitą už rankos, apsikabina. Dar būdamas labai jaunas supratau, kad teatras žmogų paveikti gali labai stipriai“, – sako jis.
Aktoriai sutaria, jog didžiausias teatro, kaip meno rūšies, išskirtinumas tas, jog jis yra gyvas. Čia negalima nieko pakartoti, nėra antro dublio, o kiekvieną kartą tas pats spektaklis gali atrodyti visai kitaip.
„Scenos gali būti surepetuotos, tačiau jos kas kartą įvyksta naujai. Daug kas priklauso nuo to, koks į spektaklį ateini tu, kokie ateina tavo kolegos ir net žiūrovai – visi teatro dalyviai atsineša į spektaklį dalį savęs. Tame ir slypi teatro magija“, – įsitikinusi Oneida.
Projekto „Teatro Žvaigždės“ premjera – gruodžio 8 d. Šiauliuose. Bilietus platina bilietai.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!