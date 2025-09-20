Komedija apie amžiną meilę „Prie dangaus vartų“ sugrįžo į „Domino“ teatrą: tarp žiūrovų – ir garsūs svečiai

„Prie dangaus vartų“ premjera įvyko 2016 m. spalio 6 d. Po kelerių metų pertraukos spektaklis sugrįžo atsinaujinęs – žiūrovai scenoje išvydo prisijungusius naujus aktorius. Rašytojo Džeko Kamerono vaidmuo patikėtas Mantui Vaitiekūnui, o NT agentą Marką Vebsterį įkūnijo Gytis Ivanauskas. Spektaklyje taip pat vaidina aktoriai Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Eimutis Kvoščiauskas, Justė Zinkevičiūtė, Jovita Balčiūnaitė ir Dalia Brenciūtė.
„Ruošdamasis vaidmeniui stebėjau filmuotą medžiagą. Spektaklis labai geras ir patiks tiems, kurie ieško gilesnio turinio. „Prie dangaus vartų“ – jautrus, paliečiantis širdį, netgi šiek tiek graudus, toks juokas per ašaras.
Pavadinčiau jį nišiniu produktu. Rekomenduočiau žiūrovams nuo 5 iki 105 metų – visai šeimai. Kiekvienas jame ras tai, kas jam brangu, artima ir atpažįstama“, – kalbėjo aktorius M. Vaitiekūnas.
„Labai džiaugiuosi prisijungęs prie spektaklio – kartu tai ir džiugu, ir šiek tiek baisu. Jei jaučiamas jaudulys, vadinasi, rūpi. Vaidmuo, nors ir nedidelis, yra labai smagus ir netgi tampa spektaklio puošmena.
„Prie dangaus vartų“ rekomenduočiau visiems – jis labai trapus, subtilus, šiek tiek romantiškas, o tam tikrais momentais ir liūdnas. Spektaklyje puikiai dera humoras ir rimtesnės, susimąstyti priverčiančios temos“, – prieš lipdamas į sceną kalbėjo aktorius G. Ivanauskas.
Spektaklis pasakoja apie dvi šeimas
Jausmingas spektaklis „Prie dangaus vartų“ pasakoja apie dvi šeimas. Garsus, bet pasipūtęs rašytojas Džekas ir jo ištikima žmona Siuzė po mirties įstringa tarp dviejų pasaulių. Vienintelė jų pramoga – vaidentis naujiems gyventojams.
Į jų buvusį namą atsikelia jaunavedžiai Saimonas ir Merė. Prasideda juokingų nesusipratimų lavina, kuriai dar daugiau spalvų suteikia netikėtai pasirodęs angelas sargas.
Spektaklis, pastatytas pagal visame pasaulyje populiarią britų dramaturgės Pam Valentine pjesę, žavi subtiliu humoru ir šiltu pasakojimu apie tai, kad meilė yra amžina ir trunka ilgiau nei gyvenimas...
Nuostabaus grožio istoriją panoro pamatyti ir garsenybės, neabejingos kokybiškai teatro komedijai. Vakaro „Domino“ teatre nepraleido TV laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė su mama, drabužių dizainerė Diana Vapsvė ir jos vyras Virginijus Vapsva, laidų vedėja Marija Silickaja-Šmatavičienė, politikas Artūras Zuokas ir smuikininkė Augusta Zuokė, koučingo specialistė Urtė Šilagalytė ir širdies draugas Andžejus, šokėjas Deividas Meškauskas ir mylimoji Asta Andriukaitytė, nuomonės formuotoja Ieva Swan ir banglenčių treneris Donatas Meškauskas.
Spektakliu taip pat grožėjosi krepšininkų žmonos Edita ir Tatjana Lavrinovič, drabužių kūrėja Vidmantė Martikonytė ir verslininkas Andrius Nikanorovas, vizažo meistrė Justina Gafaro, žurnalistė Rūta Lapė, pianistė Ieva Dudaitė-Radžiūnė su vyru Marijonu, laidų vedėja, kosmetologė
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė su vyru Mantu, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė, makiažo meistrė, verslininkė Karolina Taraškevič, modelis Simonas Pham su mylimąja Marija Poželaite, atlikėja Ingrida Martinkėnaitė bei kiti svečiai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!