Buvusi Bruce`o Williso žmona Demi Moore nustebino išvaizdos pokyčiais

2025-10-10 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 17:55

Garsi amerikiečių aktorė Demi Moore nustebino gerbėjus pasikeitusiu įvaizdžiu. Žvaigždė nusprendė sugrįžti prie savo kultinės 9-ojo dešimtmečio šukuosenos – tokios, kokią turėjo daugiau nei prieš dvidešimt metų.

Bruce Willis ir Demi Moore (nuotr. SCANPIX)
6

0

Savo „Instagram“ paskyroje aktorė pasidalijo nauju įvaizdžiu, kuris daugybei sekėjų pasirodė pažįstamas. Pirmą kartą po ilgos pertraukos Moore vėl pasipuošė kirpčiukais – paskutinį kartą tokia šukuosena ji džiaugėsi dar devintojo dešimtmečio viduryje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Demi Moore su nauja šukuosena
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Demi Moore su nauja šukuosena

Gerbėjai sužavėti 62 metų aktorės išvaizda

Demi prisiminė, kad būtent tokį įvaizdį turėjo jos herojė filme „Striptizas“ („Striptease“), pasirodžiusiame 1996 metais. Šiuo metu aktorė filmuojasi mados namų „Gucci“ trumpametražiame filme „Tigras“ (The Tiger).

„Kirpčiukai – tada ir dabar. Ačiū, „Gucci“, kad leido man sugrįžti prie jų pirmą kartą nuo „Striptizo“ laikų!“ – rašė Moore.

Aktorė taip pat parodė, kaip atrodo dabar, ir palygino dabartinę nuotrauką su jaunystės kadru. Gerbėjai negailėjo pagyrų – komentaruose netrūko žavėjimosi ir komplimentų.

62 metų Demi Moore atrodo stulbinamai. Visai neseniai vienas žinomas leidinys netgi įvertino aktorės grožį, suteikdamas jai ypatingą titulą.

