TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Būdama 17-os ji tapo aukščiausia pasaulio mergina: pamatykite, kaip dabar atrodo 22-ejų moteris

2025-10-11 17:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 17:00

Maci Currin (22 m.) visada žinojo, kad yra aukšta, tačiau niekada nesitikėjo, kad jos ilgos kojos pelnys jai kokius nors rekordinius titulus. Iš tiesų, 2,08 metro ūgio būdama paauglė paraišką „Gineso“ pasaulio rekordams pateikė daugiau kaip juoką – todėl, kai ji pagerino du pasaulio rekordus, niekas nebuvo labiau nustebęs nei ji pati.

Maci Currin (nuotr. Instagram)
10

„Iš tikrųjų buvau šokiruota“,– anksčiau pasakojo Maci.

Maci Currin
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maci Currin

„Pateikiau paraišką bandydama pagerinti rekordą kaip juoką. Niekada negalvojau, kad iš tikrųjų pavyks pagerinti rekordą. Tad kai sužinojau, kad iš tiesų galiu tai padaryti ir padariau, buvau tikrai šokiruota“, – prisiminimai dalijosi ji.

Pasiekė rekordą būdama 17-metė

Kai Maci buvo 17 metų, ji pasiekė du rekordus: kaip moteris ir kaip paauglė – turinti ilgiausias kojas pasaulyje, skelbė people.com.

Jos kairės kojos ilgis yra 135,3 cm, o dešinės – 134,3 cm.

„Būti aukštai yra turbūt didžiausia dovana“, sakė Maci, gyvenanti Cedar Park mieste, Teksase.

„Reikia tai priimti ir tiesiog išmokti su tuo gyventi. Nes juk nepasidarysi žemesnis“, – juokaudama kalbėjo mergina.

Ji sakė, kad visą gyvenimą buvo aukštesnė už savo bendraamžius, nors vaikystėje labai neišsiskyrė – kol nepateko į antrą klasę, kai ir kiti vaikai ėmė tai pastebėti. 

Nors dabar jos draugai yra labai palaikantys, vaikystėje ji kentėjo patyčias – ją vadino žirafa arba voru.

„Bet dabar aš jaučiuosi kaip žirafų generalinė direktorė ir tą neigiamą komentarą paverčiau į kažką teigiamo. Man tikrai skaudėjo, bet buvau apsupta daugybės draugų, kurie padėjo man tai įveikti“,– sakė Maci.

Turėdama tvirtą palaikymą, Maci numoja ranka į užgaulius komentarus – pati pirmoji pradeda juoktis iš jų per savo populiarią „TikTok“ paskyrą: „Per savo „TikTok“ aš tikrai noriu įkvėpti kitas aukštas merginas, tai yra pagrindinis dalykas. Žmonės man rašo savo istorijas, siunčia žinutes: „Sveiki, aš esu tokio ūgio, nepasitikiu savimi. Ar galėtum man patarti?“ Aš susiradau daug draugių tarp merginų, kurios yra įkvėptos manęs, ir tai yra nuostabu.“ 

 

