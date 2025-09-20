Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate serialo „Auklė“ gražuolę aktorę? Štai kaip ji atrodo dabar

2025-09-20 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 13:00

Fran Drescher seriale „Auklė“ paliko neišdildomą įspūdį savo nepakartojamu juoku ir išskirtiniu stiliumi. Ji tapo ne tik komedijos žvaigždė, bet ir ikona, kuri toliau žavi gerbėjus.

Serialo „Auklė“ aktorė Fran Drescher (nuotr. SCANPIX)
15

Fran Drescher seriale „Auklė“ paliko neišdildomą įspūdį savo nepakartojamu juoku ir išskirtiniu stiliumi. Ji tapo ne tik komedijos žvaigždė, bet ir ikona, kuri toliau žavi gerbėjus.

Už spalvingojo ekrano garsiausios auklės personažo slepiasi veikli, tvirtais įsitikinimais pasižyminti moteris. Kuo šiandien gyvena žymi aktorė?

Serialo „Auklė“ aktorė Fran Drescher dabar
FOTOGALERIJA. Serialo „Auklė“ aktorė Fran Drescher dabar

Į atmintį įstrigęs kultinis „Auklės“ vaidmuo

Nepakartojamas juokas, ekstravagantiška išvaizda ir subtilus ironijos prieskonis – viskas, kas susiję su serialu „Auklė“, rašoma 3dvf.com.

F. Drescher daugeliui žinoma kaip nepamirštama aktorė, seriale žinoma kaip Fran Fine. Serialas „Auklė“, pradėtas transliuoti 1990-aisiais, iškėlė aktorę į tikros tarptautinės ikonos statusą.

Vis tik kas nutiko su televizijos žvaigžde po TV nuotykių pabaigos 1999 metais?

Įvairiapusė karjera

Nors serialo „Auklė“ pabaiga galėjo būti sudėtingas posūkis, F. Drescher nustebino paįvairindama savo profesinius projektus.

Ji dirbo televizijos laidų prodiusere bendradarbiaudama su buvusiu vyru Peteriu Marcu Jacobsonu, o taip pat keletą kartų grįžo į ekranus.

Fran taip pat pasirodė scenoje ir išbandė kitus komedijos formatus. Nepaisant visko, būtent jos asmeninės iniciatyvos buvo pačios sėkmingiausios po serialo pabaigos.

Asmeninis ir kolektyvinis įsipareigojimas

2000 m., jai diagnozavus gimdos vėžį, aktorė nusprendė sunkią patirtį paversti stiprybe. Ji įkūrė „Cancer Schmancer Movement“ – asociaciją, skirtą moterų vėžio prevencijai ir ankstyvam nustatymui. Ši kova, kurią aktorė laimėjo, jau daugiau nei 20 metų yra jos gyvenimo centras.

Tuo pačiu metu F. Drescher aktyviai dalyvauja profesinių sąjungų veikloje. 2021 m. ji buvo išrinkta galingos SAG-AFTRA profsąjungos prezidente, kuri gina menininkų teises.

Stiprus įvaizdis socialinėje žiniasklaidoje

Nors F. Drescher yra užimta moteris, vis tik ji išlieka labai artima savo auditorijai socialiniuose tinkluose.

„Instagram“ ir „TikTok“ platformose ji dalijasi kasdienio gyvenimo akimirkomis, įkvepiančiais pranešimais ar prisiminimais iš metų, kai vaidino auklę.

Šios platformos leidžia jai puoselėti brangų ryšį su gerbėjais, tuo pačiu pasiekiant jaunąją kartą savo humoru ir autentiškumu.

