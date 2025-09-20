Prisimenate serialo „Auklė“ gražuolę aktorę? Štai kaip ji atrodo dabar

Už spalvingojo ekrano garsiausios auklės personažo slepiasi veikli, tvirtais įsitikinimais pasižyminti moteris. Kuo šiandien gyvena žymi aktorė?
Į atmintį įstrigęs kultinis „Auklės“ vaidmuo
Nepakartojamas juokas, ekstravagantiška išvaizda ir subtilus ironijos prieskonis – viskas, kas susiję su serialu „Auklė“, rašoma 3dvf.com.
F. Drescher daugeliui žinoma kaip nepamirštama aktorė, seriale žinoma kaip Fran Fine. Serialas „Auklė“, pradėtas transliuoti 1990-aisiais, iškėlė aktorę į tikros tarptautinės ikonos statusą.
Vis tik kas nutiko su televizijos žvaigžde po TV nuotykių pabaigos 1999 metais?
Įvairiapusė karjera
Nors serialo „Auklė“ pabaiga galėjo būti sudėtingas posūkis, F. Drescher nustebino paįvairindama savo profesinius projektus.
Ji dirbo televizijos laidų prodiusere bendradarbiaudama su buvusiu vyru Peteriu Marcu Jacobsonu, o taip pat keletą kartų grįžo į ekranus.
Fran taip pat pasirodė scenoje ir išbandė kitus komedijos formatus. Nepaisant visko, būtent jos asmeninės iniciatyvos buvo pačios sėkmingiausios po serialo pabaigos.
Asmeninis ir kolektyvinis įsipareigojimas
2000 m., jai diagnozavus gimdos vėžį, aktorė nusprendė sunkią patirtį paversti stiprybe. Ji įkūrė „Cancer Schmancer Movement“ – asociaciją, skirtą moterų vėžio prevencijai ir ankstyvam nustatymui. Ši kova, kurią aktorė laimėjo, jau daugiau nei 20 metų yra jos gyvenimo centras.
Tuo pačiu metu F. Drescher aktyviai dalyvauja profesinių sąjungų veikloje. 2021 m. ji buvo išrinkta galingos SAG-AFTRA profsąjungos prezidente, kuri gina menininkų teises.
Stiprus įvaizdis socialinėje žiniasklaidoje
Nors F. Drescher yra užimta moteris, vis tik ji išlieka labai artima savo auditorijai socialiniuose tinkluose.
„Instagram“ ir „TikTok“ platformose ji dalijasi kasdienio gyvenimo akimirkomis, įkvepiančiais pranešimais ar prisiminimais iš metų, kai vaidino auklę.
Šios platformos leidžia jai puoselėti brangų ryšį su gerbėjais, tuo pačiu pasiekiant jaunąją kartą savo humoru ir autentiškumu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!