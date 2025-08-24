Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Dirbti aukle išvykusi moteris įsimylėjo sūnų: šeima negalėjo patikėti

2025-08-24 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 10:20

Hannah Allen persikraustė į Maljorką dirbti aukle turtingoje šeimoje, tačiau ji niekada nesitikėjo, kad įsimylės vieną iš šeimos sūnų.

Hannah Allen persikraustė į Maljorką dirbti aukle turtingoje šeimoje, tačiau ji niekada nesitikėjo, kad įsimylės vieną iš šeimos sūnų.

2

Atvykusi į Ispaniją, į Viduržemio jūros regiono salą, turinio kūrėja pradėjo dirbti aukle vienoje šeimoje. Laikui bėgant, Hannah suprato, kad jaučia simpatiją vienam iš sūnų, nors ją nuolat lydėjo baimė, jog santykiams išaiškėjus ji praras darbą, rašoma dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Hannah – populiari turinio kūrėja, turinti daugiau nei 50 tūkst. „TikTok“ sekėjų – su savo auditorija pasidalijo šia netikėta, bet audringa meilės istorija, suteikdama galimybę pažvelgti į savo saulėtą gyvenimą Maljorkoje.

Papasakojo savo meilės istoriją

Viename populiariame vaizdo įraše ji kartu su savo partneriu sėdėjo ant vandens motociklo – abu švytėjo iš laimės, mėgaudamiesi šiltais saulės spinduliais.

„Atrodai laimingesnė nei anksčiau, – buvo parašyta vaizdo įrašo aprašyme. – Ačiū, persikrausčiau į Ispaniją, tapau aukle ir įsimylėjau šeimos sūnų.“

Šis įrašas sulaukė įspūdingų 200 tūkst. „patinka“ paspaudimų, o gerbėjai ėmė reikalauti daugiau detalių apie uždraustą romaną, pranešė „Mirror“.

@hanallennn my life is a romcom atm #youlookhappier #nanny #boyfriend ♬ sonido original - i24.millaaa

Po šios sėkmės Hannah pasidalijo ilgesniu vaizdo įrašu – ji darėsi makiažą ir pasakojo savo istoriją apie dabartinį draugą Joe – vyresnįjį darbdavių sūnų.

Ji atskleidė, kad šeimoje dirbo dvejus metus, o tik po metų į tą patį namą atsikraustė Joe. Jie greitai tapo draugais: praleisdavo kartu vėlyvas naktis kalbėdami, eidavo į kiną ar leisdavo laiką ne darbo metu.

Jų ryšys dar labiau sustiprėjo po kelių mėnesių, kai jie kartu nuvyko į vyno festivalį Palmoje. Joe lydėjo Hannah, kuri ten susitiko su draugais. Po dienos, praleistos geriant vyną ir smagiai leidžiant laiką, jų santykių istorija pasisuko netikėta linkme.

Grįžę į savo miestą jie kartu važiavo vienu taksi, o vėliau „ilgai šnekėjosi“ Joe kambaryje, kol galiausiai užmigo drauge. Pabudę jie pamatė, kad „glaudžiasi vienas prie kito“ ir netrukus įvyko pirmasis „pasibučiavimas“.

@hanallennn Replying to @EmmaMaree okay fineeee, here’s the story time for the girlies of how my nanny family’s son is now my bf… #nanny #boyfriend ♬ original sound - Hannah Allen

Vis dėlto Hannah prisipažino, kad ją gąsdino mintis prarasti darbą, todėl jie kurį laiką apsimetė, kad nieko neįvyko. Vis tik tarpusavio trauka tapo per stipri, kad ją būtų galima ignoruoti.

„Jis net neįsivaizdavo, kad kartą pabučiavus šias lūpas, jų neįmanoma pamiršti“, – šmaikštavo ji.

Laikui bėgant, jų santykiai stiprėjo, o namuose visiems darėsi aišku, kad jie yra daugiau nei draugai. Vieną dieną, po nedidelio kivirčo tarp Hannah ir Joe, jo pamotė tiesiai pasakė, kad žino apie jų santykius, ir net pasiūlė savo paramą.

Dabar Hannah sekėjai nuolat domisi jos nuotykiais Ispanijoje. Ji paaiškino, kad, priešingai nei kai kurie suprato, ji niekada nebuvo Joe auklė – jie yra panašaus amžiaus. Ji buvo įdarbinta prižiūrėti daug jaunesnius jo brolius.

Į viršų