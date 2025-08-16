Pamatykite – po 2 metų pertraukos vėl žieduojami flamingai

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Pilkoje prietemoje tūkstančiai paukščių sukasi virš sūraus Ispanijos ežero – pagrindinės flamingų veisimosi vietos Europoje. Tuo metu ant žemės šimtai savanorių, rankose laikydami ilgas lazdas, brenda per klampų dumblą ir pamažu nukreipia tūkstančius jauniklių į aptvarą. Atrodo, kad viduje susirinko visa jūra grakščių paukščių.
Tūkstančių flamingų jauniklių veisimas Ispanijos lagūnoje Fuente de Piedra atsinaujina net po dvejus metus trukusios pražūtingos sausros. Dėl to atsirado poreikis žieduoti ir šių paukščių jauniklius.
Tiesa, flamingai negimsta rožinės spalvos, kaip mes esame įpratę matyti. Jaunų flamingų plunksnos būna pilkos arba baltos. Rožinę spalvą jie įgauna tik maitindamiesi krevetėmis arba specialiomis bakterijomis.
„Geras vandens lygis čia leido daugiau nei 34 tūkstančiams flamingų porų daugintis šioje lagūnoje, tad gimė apie 23 tūkstančiai jauniklių“, – sakė biologas Manuelis Rendonas.
Savanoriai atsargiai uždeda flamingams ant kojyčių žiedą, kuris leis stebėti, kur tiksliai paukštis keliaus. Remiantis ankstesne patirtimi, Ispanijos flamingai yra skridę ir į Prancūziją, ir į Tunisą, ir net į Turkiją. Po žiedavimo, svėrimo ir kitų formalumų jaunikliai, prižiūrimi savanorių, išskrenda į laisvę.
