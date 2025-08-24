Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kvepalus už 1000 eurų įsigijęs Audrius Bružas: „Tas tūkstantis man tikrai jau nieko nereiškia“

2025-08-24 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 19:30

Jau šį sekmadienį TV3 žiūrovų pamiltame kelionių projekte „Metam monetą“! išvysime netolimą, bet itin rafinuotą ir turiningą aktorių Leonardo Pobedonoscevo ir Audriaus Bružo išvyką į Lenkijos sostinę Varšuvą.

Jau šį sekmadienį TV3 žiūrovų pamiltame kelionių projekte „Metam monetą"! išvysime netolimą, bet itin rafinuotą ir turiningą aktorių Leonardo Pobedonoscevo ir Audriaus Bružo išvyką į Lenkijos sostinę Varšuvą.

11

Kaip ir visad viskas judviejų kelionėse priklausė nuo vos nuo vienos monetos, kuri lėmė, kad nevaržoma prabanga Lietuvos kaimynystėje mėgavosi A. Bružas, tuo tarpu L. Pobedonoscevas patraukė į Varšuvos senamiestį ir kultūrinį jos gyvenimą tyrinėjo su vos 100 eurų kišenėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Bružas neatsispyrė prabangiam pirkiniui

Istoriniame tarpukario laikų statinyje „Hotel Warszawa“, esančiame pačiame sostinės centre, apsistojęs A. Bružas jame išsirinko patį prabangiausią numerį. Už vieną naktį liukso kambaryje jis sumokėjo 727 eurus ir liko sužavėtas didžiuliu vonios kambariu.

„Jūs pasižiūrėkite, kokia erdvė, koks pasitikimas su saldėsiu... Manote, kad tai viskas? Norite užeiti į mano vonios kambarį? Kviečiu, tik nepasiklyskite tenais, nes kol nubėgi iki vonios, tai ir sušilt suspėji... Daug akmens, riešutmedžio, metalo, kas man yra labai gražu, fantastika“, – žavėjosi A. Bružas.

Vėliau A. Bružas Varšuvoje užsuko į nišinę kvepalų parduotuvę „Galilu neoperfumeria“, kur prekiaujama itin prabangia parfumerija. Joje galima rasti daugiau nei 70-imt nišinių selektyvių ir prabangių prekės ženklų.

Netrukus jis jau uostė pačius prabangiausius kvepalus visoje parduotuvėje ir išsirinko 4500 zlotų kainuojantį buteliuką.

„Toks ąžuolo, viskio, odos kvapas... Per keturis sezonus retai man čia iškrisdavo tokia laimingoji kortelė, tai jau leisiu sau. Nes tūkstantis ten, tūkstantis čia, man tikrai jau nieko nereiškia“, – naujuoju pirkiniu džiaugėsi aktorius.

Turiningas A. Pobedonoscevo poilsis

Visiškai kitaip laiką leido A. Pobedonoscevas, kuris važinėjosi nebrangiai nuomotu dviračiu po Varšuvą ir žavėjosi Vilniaus senamiestį primenančiomis jo gatvėmis.

Vėliau vyko į nemokamą koncertą „Lazienki Krolewskie“ parke, kur priešais čia esančią įžymią Frederiko Šopeno skulptūrą klausėsi jautrių garsiojo lenkų pianisto ir kompozitoriaus kūrinių.  

Tad kiek iš viso pinigų išleis Audrius savo prabangios viešnagės Varšuvoje metu? Ir kokiomis dar pigiomis, tačiau neprastomis veiklomis Lenkijos sostinėje užsiims Leonardas?

Visą tai sužinokite jau dabar tiesioginėje laidos „Metam monetą“ transliacijoje straipsnio pradžioje arba 19:30 per TV3!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pamačiusi Bružo sugebėjimus virtuvėje senjorė nesulaikė emocijų: „Baba iš manęs juokiasi“ (tv3.lt koliažas)
Pamačiusi Bružo sugebėjimus virtuvėje senjorė nesulaikė emocijų: „Baba iš manęs juokiasi“ (1)
Nuotykiai Turkijos Izmire Pobedonoscevui apkarto: „Grįžta liūtas sužeistu ego“ (tv3.lt koliažas)
Nuotykiai Turkijos Izmire Pobedonoscevui apkarto: „Grįžta liūtas sužeistu ego“ (16)

Kaunietis
Kaunietis
2025-08-24 19:44
Kazkoks visiskas klounas, i cirka greiciai varyk ..
Atsakyti
!
!
2025-08-24 20:16
Iš nuotraukos tai Tarybinis kolūkietis su tokiomis kepuremis cholhozose vaikščiojo .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
