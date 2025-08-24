Kvepalus už 1000 eurų įsigijęs Audrius Bružas: „Tas tūkstantis man tikrai jau nieko nereiškia“

Kaip ir visad viskas judviejų kelionėse priklausė nuo vos nuo vienos monetos, kuri lėmė, kad nevaržoma prabanga Lietuvos kaimynystėje mėgavosi A. Bružas, tuo tarpu L. Pobedonoscevas patraukė į Varšuvos senamiestį ir kultūrinį jos gyvenimą tyrinėjo su vos 100 eurų kišenėje.
A. Bružas neatsispyrė prabangiam pirkiniui
Istoriniame tarpukario laikų statinyje „Hotel Warszawa“, esančiame pačiame sostinės centre, apsistojęs A. Bružas jame išsirinko patį prabangiausią numerį. Už vieną naktį liukso kambaryje jis sumokėjo 727 eurus ir liko sužavėtas didžiuliu vonios kambariu.
„Jūs pasižiūrėkite, kokia erdvė, koks pasitikimas su saldėsiu... Manote, kad tai viskas? Norite užeiti į mano vonios kambarį? Kviečiu, tik nepasiklyskite tenais, nes kol nubėgi iki vonios, tai ir sušilt suspėji... Daug akmens, riešutmedžio, metalo, kas man yra labai gražu, fantastika“, – žavėjosi A. Bružas.
Vėliau A. Bružas Varšuvoje užsuko į nišinę kvepalų parduotuvę „Galilu neoperfumeria“, kur prekiaujama itin prabangia parfumerija. Joje galima rasti daugiau nei 70-imt nišinių selektyvių ir prabangių prekės ženklų.
Netrukus jis jau uostė pačius prabangiausius kvepalus visoje parduotuvėje ir išsirinko 4500 zlotų kainuojantį buteliuką.
„Toks ąžuolo, viskio, odos kvapas... Per keturis sezonus retai man čia iškrisdavo tokia laimingoji kortelė, tai jau leisiu sau. Nes tūkstantis ten, tūkstantis čia, man tikrai jau nieko nereiškia“, – naujuoju pirkiniu džiaugėsi aktorius.
Turiningas A. Pobedonoscevo poilsis
Visiškai kitaip laiką leido A. Pobedonoscevas, kuris važinėjosi nebrangiai nuomotu dviračiu po Varšuvą ir žavėjosi Vilniaus senamiestį primenančiomis jo gatvėmis.
Vėliau vyko į nemokamą koncertą „Lazienki Krolewskie“ parke, kur priešais čia esančią įžymią Frederiko Šopeno skulptūrą klausėsi jautrių garsiojo lenkų pianisto ir kompozitoriaus kūrinių.
Tad kiek iš viso pinigų išleis Audrius savo prabangios viešnagės Varšuvoje metu? Ir kokiomis dar pigiomis, tačiau neprastomis veiklomis Lenkijos sostinėje užsiims Leonardas?
Visą tai sužinokite jau dabar tiesioginėje laidos „Metam monetą“ transliacijoje straipsnio pradžioje arba 19:30 per TV3!
