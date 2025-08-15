Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Miškų gaisrai Ispanijoje jau sunaikino Londono dydžio teritoriją

2025-08-15 18:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 18:47

Ispanijoje toliau plinta miškų gaisrai. Ugniagesiai penktadienį tuo pat metu kovojo su 14 didelių gaisrų, pranešė institucijos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.

Miškų gaisrai Ispanijoje jau sunaikino Londono dydžio teritoriją. EPA-ELTA nuotr.

Ispanijoje toliau plinta miškų gaisrai. Ugniagesiai penktadienį tuo pat metu kovojo su 14 didelių gaisrų, pranešė institucijos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Liepsnos iki šiol pražudė septynis žmones, pelenais virto Londono dydžio teritorija. Gesinimo darbus sunkina 12 dienų besitęsianti karščio banga ir pietiniai vėjai, sakė gelbėjimo tarnybų atstovė Virginia Barcones. Ypač didelį nerimą kelia situacija šalies vakaruose. Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas tinkle „X“ rašė, kad laukia dar viena labai sunki diena, naujų gaisrų rizika labai didelė. Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo dėl iki 40 laipsnių kaitros šiaurinėje pakrantėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daug žmonių dėl gaisrų buvo evakuota, tačiau kai kurie liko, kad apsaugotų savo namus.

Šiaurės vakariniame Galisijos regione su sostine Santjago de Kompostela keli gaisro židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą. Dėl to teko uždaryti greitkelius ir geležinkelio ruožus. Dėl orų sąlygų liepsnos greitai plinta ir ugniagesiams greitai tampa nesuvaldomos. 

REKLAMA
REKLAMA

Gaisrai yra dalis karščio bangos, kuri apėmusi daug Pietų Europos regionų. Šiais metais per gaisrus jau išdegė daugiau kaip 157 000 hektarų plotas, rodo ES miškų gaisrų informacijos tarnybos duomenys. Tai beveik dvigubai daugiau nei metinis vidurkis nuo 2006-ųjų.

Galisijoje sulaikyti du asmenys, kurie, kaip įtariama, sukėlė gaisrą neteisėtai degindami vario kabelius. Jie norėjo ekstrahuoti varį ir tada jį parduoti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų