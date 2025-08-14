„Padėtis tampa šiek tiek karšta“: gaisrų akivaizdoje ministro pokštas Ispanijoje įplieskė skandalą

Ispanijoje kilo politinis skandalas, kai transporto ministras O. Puente pajuokavo, kad „tampa šiek tiek karšta“, nors šalyje siautė negailestinga miškų gaisrų banga.
O. Puente, artimas socialistų premjero Pedro Sanchezo bendražygis, šią pastabą išsakė tuo metu, kai šalyje siautė apie 21 gaisras, nusinešęs dviejų žmonių gyvybes ir sunaikinęs beveik 25 tūkst. hektarų miškų bei laukų.
Šis pokštas buvo nukreiptas į Ispanijos Kastilijos ir Leono regiono konservatorių vyriausybės vadovą Alfonso Fernandezą Manueco, rašo „The Times“.
Ministras apkaltino jį ilsintis Kadise, kai jo valdomame regione liepsnojo gaisrai, ir pareiškė: „Kastilijoje ir Leone padėtis tampa šiek tiek karšta.“
Ginčijasi nelaimės akivaizdoje
Atsižvelgiant į nelaimės mastą, šis komentaras buvo plačiai įvertintas kaip neskoningas. Opozicijos Liaudies partijos lyderis Alberto Nunezas Feijoo nedelsdamas jį pasmerkė ir pareikalavo, kad P. Sanchezas atleistų ministrą.
O. Puente atsakė, jog, jei regiono vadovas mėgautųsi „fiestomis“, o jo rinkėjai kentėtų nuo potvynių ar gaisrų, jis taip pat tikėtųsi, kad šis būtų atleistas.
Rugpjūčio 13 d. laikraščio „El Pais“ straipsnyje rašyta: „Liūdna matyti, kaip vyriausybė ir Liaudies partija ginčijasi nelaimės akivaizdoje Kastilijoje ir Leone. Šokiruota šalis nusipelno ko nors geresnio nei lengvabūdiški ministro Oscaro Puente komentarai socialiniuose tinkluose.“
Gaisrai Europoje kyla dėl ekstremalaus karščio
Kastilija ir Leonas nukentėjo labiausiai – dešimtys savivaldybių buvo paveiktos, tūkstančiai žmonių evakuoti.
Kitose regiono vietose dėl sunkių nudegimų mirė savanoris ugniagesys, o keli žmonės buvo paguldyti į ligoninę. Gaisrus kurstė stiprus vėjas ir karštis.
Regiono pareigūnai pranešė, kad 35 metų savanoris žuvo, kai pateko į liepsnas.
Taip pat žuvo Ispanijos jojimo centro darbuotojas, patyręs mirtinų sužalojimų, bandydamas gelbėti žirgus.
Šiais metais gaisrai jau nuniokojo daugiau nei 69 tūkst. hektarų – daugiau nei vidutiniškai per pastaruosius 18 metų. Su liepsnomis kovojo septyni regionai, 1 tūkst. karių ir daugiau nei 5 tūkst. policijos bei civilinės saugos pareigūnų.
Ekstremalus karštis visoje Europoje muša temperatūros rekordus, daugelyje vietų jau vyksta gaisrai arba skelbiamas aukščiausias pavojaus lygis.
Dideli miškų gaisrai siautėjo Kroatijos pakrantėje, kur temperatūra pasiekė 38–39 °C, taip pat nukentėjo kaimyninės Balkanų šalys.
Po ilgos sausros gaisrai toliau plito ir Graikijoje, dėl ko buvo evakuoti gyventojai.
