 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žaidimo metu – netikėtų vestuvių planas: Rūta Ščiogolevaitė švęs, Nijolė Pareigytė taps vedėja

2025-11-08 10:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 10:38

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „galvOK“ kiekvieną šeštadienį vyksta ne tik linksmiausia kova – čia gimsta ir tokie pat netikėti planai. Vieną tokių sugalvos šio vakaro žaidimo viešnios: dainininkės Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Kokias kitokias vestuves jos planuoja iškelti?

Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė (nuotr. stop kadras)
5

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „galvOK“ kiekvieną šeštadienį vyksta ne tik linksmiausia kova – čia gimsta ir tokie pat netikėti planai. Vieną tokių sugalvos šio vakaro žaidimo viešnios: dainininkės Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Kokias kitokias vestuves jos planuoja iškelti?

REKLAMA
0

Lietuvos talentų“ teisėja Rūta šio vakaro žaidime papildys Mindaugo Stasiulio, o laidos „Miestas ar kaimas“ vedėja Nijolė – Manto Katlerio komandą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė

Pirmoji šį vakarą temą rinksis R. Ščiogolevaitė, kurios akys neatsitiktinai nukryps į temą, susietą su vestuvėmis.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai – tikra vaikystės nostalgija. Kai vaikystėje būdavau veselėse, tai būdavo patys smagiausi vaikystės prisiminimai“, – pasakos ji.

REKLAMA

Jos komandos kapitonas M. Stasiulis čia nepraleis progos pajuokauti. „Rūta, vestuvių tema mums tikrai yra artimiausia. Kartu sudėjus, bent septynios tikrai buvo…“ – tiek save, tiek komandos draugę per dantį trauks jis.

Visgi M. Stasiulis jau netrukus sulauks dar smagesnio R. Ščiogolevaitės atkirčio. „Ramiai – aš ištekėjusi buvau tik du kartus. Bet dar turiu laiko, nepergyvenk, pasivysiu“, – su tokiu pat humoru atsakys jam dainininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, tuo kalbos apie vestuves dar nesibaigs. „Žinokite, aš labai noriu balių, vestuvių, bet niekas nesiženyja. O kadangi labai nenoriu pati ženytis, galvoju, kad reikia daryti feikines vestuves“, – žaidimo metu siūlys R. Ščiogolevaitė, o N. Pareigytė-Rukaitienė iškart pridės, kad su malonumu tokias pravestų.

Šio vakaro žaidime apie R. Ščiogolevaitę sužinosime ir daugiau įdomių detalių. Pavyzdžiui, ji pripažins labai bijanti skraidyti. „Dėl to niekuomet neatostogauju“, – juokaus ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėliau ji mintimis nusikels į vaikystę, kurią praleido Šiauliuose. Tą išgirdęs, komandos kapitonas M. Stasiulis iškart pasiūlys dainininkei rinktis temą apie regbį. Juk Šiauliai – Lietuvos regbio sostinė!

Ir nors su pasiūlymu sutiks, Rūta jau netrukus to pasigailės. „Iš kur man tai atsiminti? Aš visą gyvenimą buvau antisportiška“, – pripažins ji.

REKLAMA

Tiesa, laidoje išvysime ir pačius regbininkus – kokiam jų iššūkiui ryšis R. Ščiogolevaitė ir M. Katleris?

Galiausiai Rūta ir Mindaugas žaidime pasiskirstys rolėmis. „Tu plepėk, o aš mąstysiu, nes tau labai gerai sekasi plepėti. O aš tiek daug dalykų gyvenime padariau nepagalvojusi, kad dabar jau tikrai reikia pagalvoti“, – juokaus R. Ščiogolevaitė.

O kuri komanda nugalės, pamatysite jau šio vakaro žaidime.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų