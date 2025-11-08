Žaidimo metu – netikėtų vestuvių planas: Rūta Ščiogolevaitė švęs, Nijolė Pareigytė taps vedėja

„Lietuvos talentų“ teisėja Rūta šio vakaro žaidime papildys Mindaugo Stasiulio, o laidos „Miestas ar kaimas“ vedėja Nijolė – Manto Katlerio komandą.
Pirmoji šį vakarą temą rinksis R. Ščiogolevaitė, kurios akys neatsitiktinai nukryps į temą, susietą su vestuvėmis.
„Tai – tikra vaikystės nostalgija. Kai vaikystėje būdavau veselėse, tai būdavo patys smagiausi vaikystės prisiminimai“, – pasakos ji.
Jos komandos kapitonas M. Stasiulis čia nepraleis progos pajuokauti. „Rūta, vestuvių tema mums tikrai yra artimiausia. Kartu sudėjus, bent septynios tikrai buvo…“ – tiek save, tiek komandos draugę per dantį trauks jis.
Visgi M. Stasiulis jau netrukus sulauks dar smagesnio R. Ščiogolevaitės atkirčio. „Ramiai – aš ištekėjusi buvau tik du kartus. Bet dar turiu laiko, nepergyvenk, pasivysiu“, – su tokiu pat humoru atsakys jam dainininkė.
Tiesa, tuo kalbos apie vestuves dar nesibaigs. „Žinokite, aš labai noriu balių, vestuvių, bet niekas nesiženyja. O kadangi labai nenoriu pati ženytis, galvoju, kad reikia daryti feikines vestuves“, – žaidimo metu siūlys R. Ščiogolevaitė, o N. Pareigytė-Rukaitienė iškart pridės, kad su malonumu tokias pravestų.
Šio vakaro žaidime apie R. Ščiogolevaitę sužinosime ir daugiau įdomių detalių. Pavyzdžiui, ji pripažins labai bijanti skraidyti. „Dėl to niekuomet neatostogauju“, – juokaus ji.
Vėliau ji mintimis nusikels į vaikystę, kurią praleido Šiauliuose. Tą išgirdęs, komandos kapitonas M. Stasiulis iškart pasiūlys dainininkei rinktis temą apie regbį. Juk Šiauliai – Lietuvos regbio sostinė!
Ir nors su pasiūlymu sutiks, Rūta jau netrukus to pasigailės. „Iš kur man tai atsiminti? Aš visą gyvenimą buvau antisportiška“, – pripažins ji.
Tiesa, laidoje išvysime ir pačius regbininkus – kokiam jų iššūkiui ryšis R. Ščiogolevaitė ir M. Katleris?
Galiausiai Rūta ir Mindaugas žaidime pasiskirstys rolėmis. „Tu plepėk, o aš mąstysiu, nes tau labai gerai sekasi plepėti. O aš tiek daug dalykų gyvenime padariau nepagalvojusi, kad dabar jau tikrai reikia pagalvoti“, – juokaus R. Ščiogolevaitė.
O kuri komanda nugalės, pamatysite jau šio vakaro žaidime.
