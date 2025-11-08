Už gražiausią Pareigytės portretą – 5 tūkst. eurų? TV studijoje tapyba virto tikru šou

Užduotį pristatė menininkė, „Drobė Aliejus“ mokyklos įkūrėja ir Vilniaus dailės akademijos darbuotoja Rima Blažytė.
„Šiandien jums teks labai smagi užduotis. Jūs turite nuostabų modelį – patį gražiausią šitame kambaryje. Tai yra mūsų Nijolė!“ – pristatė užduotį menininkė.
„Mes laukiame jūsų šedevro – trys minutės!“ – energingai paskatino laidos vedėjas Vytautas Rumšas.
„Žadėjo“ sumokėti
Studijoje netrukus pasklido dažų kvapas ir juoko bangos. N. Pareigytė-Rukaitienė bandė išlikti rimta, tačiau netrukus prabilo.
„Kur muzika? Smagiau su muzika!“ – pasakė ji.
V. Rumšas tuo metu juokais komentavo dalyvių darbą:
„Jaučiate – tyla ir harmonija? Einu pas kolegę. Nijolė negali kalbėti, Pikaso. Įsivaizduokite, kad jūs ant Palangos tilto, o Nijolė sumokės 5 tūkst. eurų tam, kurio darbas bus geresnis. O ji gali, ji gali!“
„Na, Rumšai, laikykis dabar!“ – tikino N. Pareigytė-Rukaitienė.
Kam labiau pasisekė nutapyti laidos vedėją pamatykite straipsnio pradžioje.
