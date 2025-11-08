 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Už gražiausią Pareigytės portretą – 5 tūkst. eurų? TV studijoje tapyba virto tikru šou

2025-11-08 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 10:30

Nuotaikingos laidos „Miestas ar kaimas“ dalyviams teko dar niekad nematytas iššūkis – per vos tris minutes nutapyti portretą. Tačiau ne bet kieno, o pačios vedėjos Nijolės Pareigytės-Rukaitienės!

0

Užduotį pristatė menininkė, „Drobė Aliejus“ mokyklos įkūrėja ir Vilniaus dailės akademijos darbuotoja Rima Blažytė.

„Šiandien jums teks labai smagi užduotis. Jūs turite nuostabų modelį – patį gražiausią šitame kambaryje. Tai yra mūsų Nijolė!“ – pristatė užduotį menininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes laukiame jūsų šedevro – trys minutės!“ – energingai paskatino laidos vedėjas Vytautas Rumšas.

„Žadėjo“ sumokėti

Studijoje netrukus pasklido dažų kvapas ir juoko bangos. N. Pareigytė-Rukaitienė bandė išlikti rimta, tačiau netrukus prabilo.

„Kur muzika? Smagiau su muzika!“ – pasakė ji.

V. Rumšas tuo metu juokais komentavo dalyvių darbą:

„Jaučiate – tyla ir harmonija? Einu pas kolegę. Nijolė negali kalbėti, Pikaso. Įsivaizduokite, kad jūs ant Palangos tilto, o Nijolė sumokės 5 tūkst. eurų tam, kurio darbas bus geresnis. O ji gali, ji gali!“

„Na, Rumšai, laikykis dabar!“ – tikino N. Pareigytė-Rukaitienė.

Kam labiau pasisekė nutapyti laidos vedėją pamatykite straipsnio pradžioje.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

