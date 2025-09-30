Laurynas Suodaitis savęs neįsivaizduoja be 1 ritualo: tai daro kiekvieną rytą

Kaip ir tradiciškai laidos metu netrūks palyginimų ir jos svečių argumentų, kur gyventi geriau – mieste ar kaime.
Suodaitis papasakojo apie savo ryto rutiną
Šakiuose gimęs nuomonės formuotojas L. Suodaitis laidos metu papasakos, kodėl save pirmiausiai laiko miesto, o ne kaimo, žmogumui. Sako, kai labai nori, mieste galima išvengti net ir pačių nemaloniausių dalykų, tokių kaip automobilių kamščiai.
„Man svarbiausia, kad būtų viskas arti, patogu, 10-15 minučių atstumu. Reikia žinoti, kur gyventi, dviratį turėti, pėsčiomis daug vaikščioti ir kamščių man atrodo yra įmanoma išvengti, jeigu labai nori“, – sakė L. Suodaitis.

Nors jau daug metų garsus vyras gyvena šalies sostinėje, tačiau neretai aplanko ir gimtuosius Šakius, o 2015 metais jis netgi rinkimuose kandidatavo į Šakių rajono savivaldybės tarybą.
„Šiaip gyvenimas kaime mane labai žavi ir kuo toliau, tuo labiau. Jokie darbai kaime tikrai negąsdina. Dirbu ir su mielu noru tą darau, nes tai yra savotiška meditacija. Gal netipinis aš toks esu, bet taip yra“, – neslėpė jis.
Per savo gyvenimą L. Suodaitis yra ėjęs atsakingas pareigas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasadoje kaip finansų analitikas, todėl puikiai sutaria tiek su paprastais kaimo žmonėmis, tiek su labai išsilavinusiais miestiečiais.
Tačiau be ko pats mieste savo gyvenimo neįsivaizduoja jis?
„Be dušo. Vienas iš jų tikrai yra dušas. Nors vasarą tikrai neturiu problemų kažkur išsimaudyti, bet dušas man yra toks ryto ritualas, kurį darau kiekvieną rytą“, – atskleidė verslininkas.
Ne mažiau įdomių detalių apie save papasakos ir kiti žaidimo dalyviai, o kas laimės – miesto ar kaimo komanda?
