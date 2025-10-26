Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Baisus dviejų automobilių susidūrimas Marijampolėje: vieno jų vairuotojas ir keleivė – ligoninėje

2025-10-26 11:09 / šaltinis: BNS
2025-10-26 11:09

Marijampolės savivaldybėje šeštadienį susidūrė du automobiliai, vieno jų vairuotojas ir keleivė pristatyti į ligoninę, pranešė Marijampolės apskrities policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

0

Jos duomenimis, apie 18.49 val. Sasnavos miestelyje, kelyje A5, eismo įvykio metu susidūrė automobilis „Mercedes-Benz“, kurį vairavo blaivus 2004 metais gimęs vyras ir automobilis „Suzuki“, kurį vairavo blaivus 1977 metais gimęs vyras.

Dėl patirtų sužalojimų į Marijampolės ligoninę buvo pristatytas automobilio „Suzuki“ vairuotojas ir 1979 metais gimusi keleivė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

