Baisus dviejų automobilių susidūrimas Marijampolėje: vieno jų vairuotojas ir keleivė – ligoninėje

Jos duomenimis, apie 18.49 val. Sasnavos miestelyje, kelyje A5, eismo įvykio metu susidūrė automobilis „Mercedes-Benz“, kurį vairavo blaivus 2004 metais gimęs vyras ir automobilis „Suzuki“, kurį vairavo blaivus 1977 metais gimęs vyras.
Dėl patirtų sužalojimų į Marijampolės ligoninę buvo pristatytas automobilio „Suzuki“ vairuotojas ir 1979 metais gimusi keleivė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
