TV3 naujienos > Žmonės

Praeityje garsus humoristas Valdas Vižinis bankrutavo: nurašyta didžiulė skola

2025-10-27 17:58
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 17:58

Finansinių problemų turėjęs praeityje garsus humoristas Valdas Vižinis pasitinka naują gyvenimo etapą: sėkmingai užbaigė bankrotą.

Valdas Vižinis (nuotr. ELTA)

Finansinių problemų turėjęs praeityje garsus humoristas Valdas Vižinis pasitinka naują gyvenimo etapą: sėkmingai užbaigė bankrotą.

0

Apie tai pranešė portalas Alfa.lt.

Bankrotas ir skolos

Minėto portalo teigimu, teisėja Lidija Valentukonytė spalio 21 d. paskelbė, kad užbaigė V. Vižinio bankroto bylą. Tiesa, viena mažoji bendrija liko nepatenkinta, nes nesulaukė 180 tūkst eurų skolų.

Jos buvo nurašytos nustačius, jog humoristas sėkmingai atlygino dalį skolų. Vis dėlto, toks sprendimas dar neįsiteisėjęs ir iki spalio 28 d. gali būti apskųstas, ką, tikėtina, skolos iš V. Vižinio neatgavusi bendrovė gali padaryti.

Praeityje populiarių TV laidų „Dviračio šou“, „Nosis“ ar „Šou bulvaras“ humoristui, vėliau pasukusiam į valdišką tarnybą, politiką ir visuomeninę veiklą, bankroto byla buvo iškelta dar 2021 m. gruodžio pabaigoje.

