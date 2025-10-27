Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Uždarytas oro uostas sujaukė Vilniaus vicemero Vytauto Mitalo planus: rėžė kritiką valdžiai

2025-10-27 17:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 17:18

Vilniaus oro uostas tris vakarus iš eilės buvo uždarytas dėl iš Baltarusijos atskrendančių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis. Žmonės susidūrė su sunkumais keliaujant, vienas tokių – Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.

Vilniaus oro uostas tris vakarus iš eilės buvo uždarytas dėl iš Baltarusijos atskrendančių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis. Žmonės susidūrė su sunkumais keliaujant, vienas tokių – Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.

REKLAMA
10

Savo patirtimi jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Vytautas Mitalas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytautas Mitalas

Rėžė atvirai

Vyras pasidalijo savo nuotrauka ir trumpai pakomentavo situaciją. Jis taip pat negailėjo aštrių žodžių valdžiai, nes, anot jo, nėra daroma pakankamai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniame tinkle Vytautas rašė: 

„Strigau Kopenhagoj – skrydis į Lietuvą atšauktas. Savo namų ir savo šeimos šįvakar nepasieksiu. Valstybės vadovai tyli subines sutraukę.

REKLAMA
REKLAMA

Jei toliau leisim priešams siautėt, ir miestas, ir valstybė taps paralyžuoti dėl varganų balionėlių.“

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienio vakarą vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.

Kelionės buvo sutrikdytos 47 į Vilniaus oro uostą skridusiems orlaiviams – dalis skrydžių atšaukta, kai kurie nukreipti ir pavėlinti. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
?
?
2025-10-27 17:46
Kritika valdžiai. O ką Vilniaus valdžia daro,kad po Vilniaus rajoną laisvai skraido baltarusiški balionai? Kokie Vilniaus savivaldos veiksmai?
Atsakyti
Ha ha
Ha ha
2025-10-27 17:25
Tai gal ir Mitalas iš laisvės partijos marginalo tapo paprasčiausiu vatniku? Ha ha
Atsakyti
Šūdas neskęsta
Šūdas neskęsta
2025-10-27 17:36
Galėjo su valtim plaukti, jeigu kažkas nepatinka gaidžiui
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų