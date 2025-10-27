Uždarytas oro uostas sujaukė Vilniaus vicemero Vytauto Mitalo planus: rėžė kritiką valdžiai

Savo patirtimi jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Rėžė atvirai
Vyras pasidalijo savo nuotrauka ir trumpai pakomentavo situaciją. Jis taip pat negailėjo aštrių žodžių valdžiai, nes, anot jo, nėra daroma pakankamai.
Socialiniame tinkle Vytautas rašė:
„Strigau Kopenhagoj – skrydis į Lietuvą atšauktas. Savo namų ir savo šeimos šįvakar nepasieksiu. Valstybės vadovai tyli subines sutraukę.
Jei toliau leisim priešams siautėt, ir miestas, ir valstybė taps paralyžuoti dėl varganų balionėlių.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienio vakarą vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.
Kelionės buvo sutrikdytos 47 į Vilniaus oro uostą skridusiems orlaiviams – dalis skrydžių atšaukta, kai kurie nukreipti ir pavėlinti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!