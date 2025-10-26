„8 kambarys“ nario Deivido Alejūno vaizdo įrašai sprogdina internetą: tenka gauti net advokatų laiškų

Deividas papasakojo, kad muzika ir humoras atskleidžia dvi jo skirtingas puses.
„Jau ilgą laiką kūriau muziką, bet žinojau, kad savo emociją – tokią rimtą, susimąstyti verčiančią – moku parodyti per muziką. Bet aš tuo pačiu turiu ir kitą savo pusę, kur esu tiesiog linksmas žmogus. Draugai tai pastebi. Smagu būna susitikimuose, visi prisijuokiam. Pagalvojau, kodėl to nepadarius Instagram, – kalbėjo jis.
Pirmo įrašo gimimas ir aiškus tikslas
Jis taip pat prisiminė ir patį pirmą vaizdo įrašą, kurį įkėlė į internetą – jis susilaukė didžiulio dėmesio.
„Vieną dieną sėdėjau ant sofos, pamačiau vieną video – man atrodo, marijampolietės, kuri pardavinėja rūbus. Pagalvojau, kaip smagiai būtų pabendrauti su ja jos tarme. Kažkaip padariau be jokių pasiruošimų, įdėjau ir supratau, kad per porą dienų apie 250 tūkstančių peržiūrų surinko“, – pasakojo dainininkas.
Anot atlikėjo, jo kuriamas humoristinis turinys turi aiškų tikslą – jis niekada nebandė tyčiotis ar pašiepti ko nors piktai.
„Iš karto buvau išsikėlęs sau tikslą, kad jeigu tai tęsiu, jokiais būdais nedarysiu to iš pykčio ar su blogais ketinimais. Vieninteliai mano ketinimai – padaryti linksmą ir smagų pokalbį tarp dviejų žmonių.
Aš tuo metu esu personažas, bet vienintelis dalykas, ką sau pasižadėjau – kad nedarysiu to tam, jog įkąsčiau žmonėms. Darysiu tam, kad būtų linksma, smagu ir gautųsi gražus, fainas pokalbis“, – dalijosi mintimis pašnekovas.
Stengiasi būti natūralus
Vyras sakė mąstęs, kodėl šių dienų socialinėse medijose, kuriose yra pilna panašių įrašų, žmonės renkasi žiūrėti būtent jo turinį. Jo manymu, viena iš priežasčių – natūralumas.
„Iki šiol nesu radęs atsakymo, kodėl žmonės nenustoja žiūrėti ir laukia to turinio, bet keletą pastebėjimų esu padaręs. Kai tik nustojau galvoti, kaip atrodau – ar iš gražaus kampo, ar ne – tada prasidėjo peržiūros. Žmonės supranta, kad čia yra žmogus.
Kitas dalykas – stengiuosi nepabėgti nuo savęs net personaže. Esu paprastas žmogus, todėl mūsų pokalbiai su žmonėmis gaunasi labai natūralūs, žemiški, su ištrauktu humoru. Nesistengiu kažko surežisuoti. Nors turiu kamerų ir įrangos, niekada nedarau profesionalaus vaizdo. Stengiuosi, kad jis būtų kuo natūralesnis, toks, prie kokio akis pripratusi“, – teigė jis.
Yra susilaukęs laiškų iš teisininkų
Kalbėdamas apie reakcijas internete, Deividas atskleidė, kad nors dauguma žmonių humorą supranta ir nepyksta, pasitaiko ir kitokių reakcijų. Jis net yra gavęs laiškų iš advokatų.
„Šiaip didžioji dalis žmonių turi labai sveiką ir gerą humoro jausmą – moka pasijuokti iš situacijos, moka pasijuokti iš savęs. Aš irgi to nevengiu. Labai daug žmonių man parašo, padėkoja už smagų video, ir aš tada džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra tiek daug adekvačių, fainų žmonių, kurie sugeba pasijuokti kartu.
Aišku, būna ir apie 15 proc. tų, kurie įsižeidžia ir nepažiūri į tai iš humoro pusės, o mato kaip patyčias. Nors niekada to nesistengiu daryti ir nenoriu. Esu ne kartą Instagram istorijose paaiškinęs, kad nesityčioju, raginu kitus to nedaryti, trinu komentarus, jeigu žmonės bando tyčiotis iš to žmogaus. Bandau šviesti žmones, kad ne apie tai yra.
Bet jei paliečia ego ar atsiranda nuoskauda – nieko nepadarysi. Tenka gauti advokatų laiškų, prašymų ištrinti. Esu keletą video ištrynęs, bet tik tada, kai žmonės gražiai paprašo“, – dėstė Deividas.
Dainininkas sakė, kad advokatų laiškai jo negąsdina, netgi priešingai.
„Būna laiškas koks nors, bet toliau nesu nuėjęs. Iš esmės netgi norėčiau kada nors gauti teisinę pretenziją ir nueiti toliau, nes tai būtų beprecedentis įvykis. Viską, ką darau, aš suprantu – įstatymus išmanau, žinau, ką darau ir kaip“, – pasakojo jis.
Ribos humore
Pasak pašnekovo, net humorui ribos yra. Jis prisiminė vieną įvykį, privertusį pasidomėti giliau.
„Iš esmės ribos yra žmogiškos, sveikos ribos – tu supranti, kad nesityčiosi iš neįgalių žmonių. Bet būna tokių momentų, kai galvoji, kad viskas tvarkoje, įkeli video, o tada parašo: „Čia yra neįgalus žmogus.“
Taip buvo labai seniai. Pasidomėjau, pakalbėjau su to žmogaus klasiokėmis – jos sako, kad jis visiškai normalus. Tada kyla klausimas – kas labiau žeidžia? Ar tai, kad komentaruose rašo, jog jis neįgalus, nors žmogus visiškai sveikas, ar mano bandymas su juo kalbėtis kaip su normaliu žmogumi?“, – kėlė klausimą dainininkas.
Netikėta dovana koncerte
Daugiausiai peržiūrų surinkusiame Deivido vaizdo įraše jis linksmai komentuoja vienos moters pardavinėjamus drabužius TikTok platformoje. Pati pardavėja ne tik pamatė įrašą, bet ir aplankė dainininko koncertą, į kurį atsivežė netikėtą dovaną.
„Yra vienas video, kuris surinko beveik 2 milijonus peržiūrų – ten buvo apie apatinius, dramblį ir blyną. Mes su ta mergina po to susitikome – prieš koncertą ji atvažiavo, atvežė man tuos apatinius kaip simbolį ir dar pridėjo drambliuką.
Labai smagu tai prisiminti, smagu, kai žmonės žiūri su humoru ir adekvačiai vertina, supranta, kad iš tiesų tai duoda ir naudos jų verslui“, – šypsojosi vyras.
Gerbėjų reakcijos
Atlikėjas pripažįsta, kad nors muziką kurią ilgiau nei humoristinį turinį, žmonės dabar dažniau jį atpažįsta iš kuriamų vaizdo įrašų. Nepaisant to, pašnekovas to nesureikšmina kaip neigiamo dalyko, atvirkščiai – taip sulaukia ir naujų grupės gerbėjų.
„Kai esi atlikėjas, žmonės girdi tavo muziką, bet su veidu dažnai nesieja. Ypač kai esi grupėje – jei esi solo atlikėjas, tada labiau būna plakatai, afišos, žmonės tave atpažįsta kaip vieną veidą.
Dabar mane tikrai labiau atpažįsta kaip turinio kūrėją, o tik po to sužino, kad aš dar ir muziką darau. Dažnai parašo: „O, net nežinojau, kad tu muziką darai.“
Tai smagu, nes per šitą veiklą žmonės atranda ir mūsų muziką. Sako: „Anksčiau neklausiau „8 kambario“, bet dabar pradėjau, pasiklausiau ir labai patiko.“ Taip atsiranda naujų klausytojų, ir tai džiugina“, – džiaugėsi grupės narys.
Jis atskleidė, kad turinį planuoja kurti ir toliau, nes mato tame didelę prasmę bei sulaukia daug teigiamų reakcijų iš žiūrovų.
„Pralinksminu daug žmonių, ir jie man parašo, kad laukia mano video kaip serialo. Tai labai smagu. Lygiai taip pat kaip ir muzikoje – žmonės man sako, kad mūsų dainos jiems padėjo išgyventi sunkias dienas, netgi gelbėjo gyvybę. Tai yra didžiulė padėka. Su turiniu panašiai – žmonės sako: „Tu mano pilką dieną paverti gražesne.“ Ir kaip gali nekurti, kai girdi tokius žodžius?“, – sakė jis.
Siekiai muzikinėje karjeroje
Kalbėdamas apie ateities planus muzikoje, jis prasitarė, kad gerbėjų laukia naujovės – kartu su kitu grupės nariu jie jau kuria naują muziką.
„Mes šiuo metu kuriam kūrinius. Turim nemažai demo versijų, kurias po truputį keliame į TikTok ir Instagram, žiūrim, kas žmonėms prie širdies, kartu vertinam patys. Rudenį planuojame užsidaryti į kūrybinę stovyklą. Tikiu, kad gali gimti ir albumas“, – dalijosi atlikėjas.
Tiesa, albumo išleidimo data dar nėra aiški, tačiau Deividas sako, kad laukti labai ilgai tikriausiai nereikės.
„Manau, kitų metų pradžioje. Bet nenoriu prisišnekėti, nes mes mėgstam nustebinti, tad garsiai pasakyti nenoriu. Bet informuoju, kad tikrai kuriam, darom ir ruošiamės“, – užtikrino jis.
