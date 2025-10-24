Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Gediminui Žiemeliui bebūnant kazino pasigirdo klyksmai: to patirti nelinkėtų niekam

2025-10-24 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 13:55

Sekmadienį plėšikai iš Prancūzijos Luvro muziejaus pavogė neįkainojamos vertės papuošalus. Apie šį įvykį paskaitęs verslininkas Gediminas Žiemelis prisiminė ir savo šiurpią patirtį.

Gediminas Žiemelis (nuotr. YouTube ir nuotr. BNS)

Sekmadienį plėšikai iš Prancūzijos Luvro muziejaus pavogė neįkainojamos vertės papuošalus. Apie šį įvykį paskaitęs verslininkas Gediminas Žiemelis prisiminė ir savo šiurpią patirtį.

REKLAMA
0

Ja jis pasidalijo sociainiame tinkle Facebook.

Pasidalijo šiurpiu prisiminimu

Socialinio tinklo paskyroje vyras papasakojo istoriją, kai su draugu papuolė į patį apiplėšimo įkarštį. Tai įvyko prieš 15 metų Prancūzijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis rašė:

„Žiūrint Luvro visos vagystės aptarimą žiniasklaidoje, prisiminiau įvykį prieš 15 metų.

Per mano 33-ojo gimtadienio dieną su Mindaugu Lukauskiu užėjome į kazino. Ir stovint prie kasos prasidėjo pats tikriausias apiplėšimas. Nors apsaugos įeinant buvo daug – jos neliko per sekundę, o mes vos spėjome pabėgti nuo kasos, kai 5 ginkluoti plėšikai pradėjo šaudyti į lubas kalašnikovo tipo automatais.

Tai ta pati šalis – Prancūzija, Lionas.“

G. Žiemelis taip pat pasidalijo ir apiplėšimo vaizdo stebėjimo kamerų įrašų stop kadrais. Juose galima pamatyti ir patį verslininką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų