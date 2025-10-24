Gediminui Žiemeliui bebūnant kazino pasigirdo klyksmai: to patirti nelinkėtų niekam

Ja jis pasidalijo sociainiame tinkle Facebook.
Pasidalijo šiurpiu prisiminimu
Socialinio tinklo paskyroje vyras papasakojo istoriją, kai su draugu papuolė į patį apiplėšimo įkarštį. Tai įvyko prieš 15 metų Prancūzijoje.
Jis rašė:
„Žiūrint Luvro visos vagystės aptarimą žiniasklaidoje, prisiminiau įvykį prieš 15 metų.
Per mano 33-ojo gimtadienio dieną su Mindaugu Lukauskiu užėjome į kazino. Ir stovint prie kasos prasidėjo pats tikriausias apiplėšimas. Nors apsaugos įeinant buvo daug – jos neliko per sekundę, o mes vos spėjome pabėgti nuo kasos, kai 5 ginkluoti plėšikai pradėjo šaudyti į lubas kalašnikovo tipo automatais.
Tai ta pati šalis – Prancūzija, Lionas.“
G. Žiemelis taip pat pasidalijo ir apiplėšimo vaizdo stebėjimo kamerų įrašų stop kadrais. Juose galima pamatyti ir patį verslininką.
