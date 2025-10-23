Po į kalnus su kūdikiu kopusių tėvų atsako – gidas rėžė atvirai: „Tai peržengia ribas“

Vos nutikus įvykiui, gidas Facebook apkaltino šeimą neatsakingu elgesiu.
Tatromaniak puslapyje buvo rašoma:
„Jie nusprendė geriau rizikuoti savo vaiko gyvybe, nei sumokėti už gelbėjimą“.
Šis incidentas sukėlė bangą komentarų, kuriuose tėvai buvo griežtai kritikuojami už tai, kad sukėlė pavojų savo 9 mėnesių vaikui. Daugelis interneto vartotojų teigė, kad jų elgesys turėtų būti praneštas policijai.
Dar vienas įrašas
Praėjus kiek laiko po įvykio, Tatromaniak Facebook puslapyje atsirado dar vienas įrašas. Jame rašoma:
„Keistą ar visai kvailą turistų elgesį Tatruose jau mačiau, neverta jų minėti. Tačiau, mano vertinimu, tai, kas įvyko Rysy, tampa nevaldoma. Tai peržengia ribas, kurių normalus žmogus tiesiog atsisako laikytis.
Gali eiti į kalnus visiškai nepasiruošęs, gali rizikuoti gyvybe, gali nusižudyti. Sunku sumokėti už klaidas – ar tai kalnuose, vandenyje, gatvėje, namuose.
9 mėnesių kūdikį pereinamojo laikotarpio sąlygomis (kas paprastai labai sudėtinga), kurias turime šiandien, paimti į Rysy mažų mažiausiai kvaila. Jam gresia didelis pavojus visiškai nekaltam mažam padarėliui, kuris per akimirką galėtų užbaigti savo trumpą gyvenimą dėl savo tėvų kvailos užgaidos.
Ilgai galvojome, ar paskelbti šį vaizdo įrašą. Tačiau nenorėjome susitaikyti, kad šie įvykiai praeina be atgarsio. Kad šie žmonės grįžtų namo tikėdami, kad viskas gerai, nieko neįvyko. Norėjau, kad jie susimąstytų, galbūt pagalvotų apie ateitį.
Visiškai anonimiškas įrašas, be matomo veido, be jokios informacijos apie jo veikėjus. O ką veikia vaiko tėvas? Komentaruose atskleidžia save, tvirtindamas, kad žinotų, ką daro, kad viskas kontroliuojama, kad sąlygos geros ir pagalbos niekam nereikėjo.
Žmogau, tu atidavei savo vaiką Lynx viršūnėje nepažįstamą vaikinui? Savojo neduočiau žinodamas, kad bet kada kas gali suklupti, trenkti vaiką į akmenį ir t.t. Pasidavei vietoje, kur dabartinėmis aplinkybėmis bet kokia klaida gali baigtis tragiškai. Tai nustok šikt, kad viskas buvo gerai ir tau nereikėjo pagalbos. Ar žinojote, kad su pasiruošimu šioje situacijoje negalėsite saugiai nešioti vaiko? Ačiū Dievui, kad tai žinojai ir nebandei.
Manau, kad yra skirtumas tarp nesikišimo į kažkieno gyvenimus ir stengimosi apsaugoti tuos, kurie negali apsisaugoti.
Gerai, kad taip gavosi.“
Sureagavo tėvai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lenkijos žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrę lietuviai netruko ilgai sureaguoti į anksčiau plitusią publikaciją. Anot jų, tai – faktų iškraipymas ir melagingos informacijos skleidimas.
„Aš ir mano žmona daugelį metų užsiimame kalnų žygiais, alpinizmu ir via ferrata maršrutais. Esame įkopę į daugybę viršūnių kartu su savo vaiku – tarp jų ir kalnus Juodkalnijoje, taip pat kelias Aukštųjų Tatrų viršūnes. Tai tikrai nebuvo mūsų pirmasis kopimas su vaiku Tatrų kalnuose“, – socialiniame „Facebook“ nurodė šeima.
Šeima pasakoja, kad tądien į žygį išvyko pilnai pasiruošę – kaip ir šimtai kitų tą dieną kopusių žmonių.
„Maždaug pusiaukelėje sutikome kalnų gidą Szymoną Stochą, kuris informavo apie tolimesnes sąlygas – nieko netikėto, nes tokiomis sąlygomis esame kopę ne kartą. Leidžiantis žygeiviai patvirtino, kad takas yra geros būklės. Viršūnę pasiekėme be jokio vargo“, – prisimena šeima.
Gidas pats pasisiūlė panešti vaiką
Anot lietuvių, Sz. Stochas viršūnėje pasiteiravo, kaip jiems sekasi bei pats pasisiūlė panešti jų vaiką.
„Iš susirūpinimo dėl saugumo jis savo iniciatyva pasiūlė trumpam – keliems šimtams metrų – padėti nunešti mūsų vaiką žemyn nuo statesnės, snieguotos tako dalies. Mes pagalbos neprašėme. Tai buvo jo pasiūlymas, kurį priėmėme tik tam trumpam ruožui, nes jo apkaustai geriau tiko tam snieguotam šlaitui. Po kelių šimtų metrų mes patys perėmėme vaiką ir visą likusį nusileidimą atlikome savarankiškai – kaip ir šimtai kitų tądien kopusių žmonių su tokia pačia įranga“, – pasakoja lietuviai.
„Pažymėtina, kad nešdamas mūsų vaiką, gidas sustojo viduryje šlaito darytis asmenukių (viena jų vėliau pasirodė komentaruose po „Tatromaniak“ įrašu). Mūsų nuomone, būtent tai buvo pats neatsakingiausias momentas visoje situacijoje – akivaizdžiai skirtas savireklamai, o ne saugumui“, – prisimena šeima.
Draudimą turėjo
„Taip pat melagingai teigiama, kad mes neturėjome draudimo. Tai visiškas melas. Visada keliaujame apdrausti ir puikiai suprantame kalnų žygių rizikas. Apie draudimą su gidu jokios kalbos niekada nebuvo“, – tikino lietuvis.
Šeima pabrėžė, kad yra nuoširdžiai šokiruoti, kaip kai kurie žmonės gali iškraipyti faktus ir paversti šeimos žygį sensacinga istorija vien tam, kad pasikeltų savo įvaizdį.
„Jau susisiekėme su melagingą informaciją paskelbusiais asmenimis su reikalavimu pašalinti šmeižiančius įrašus.
Kopdami į kalnus visada vertiname situaciją realiu laiku ir niekada nerizikuojame. Tą savaitgalį įkopėme ir į kitas, lengvesnes viršūnes. Turime pakankamai patirties, kad žinotume, kada apsisukti ir leistis žemyn“, – priduriama pranešime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!