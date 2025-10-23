Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lenkijos uostamiestyje – perspėjimai apie Rusijos hibridinį karą

2025-10-23 17:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 17:20

Lenkijos Gdynės uostamiesčio savivaldos tarybos nariai ragina valdžią sustiprinti vietos policijos pajėgas, nes mieste, pasak jų, Rusija vykdo hibridinį karą prieš ukrainiečių bendruomenę, pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.

Lenkijos uostamiestyje – perspėjimai apie Rusijos hibridinį karą (nuotr. SCANPIX)
27

Lenkijos Gdynės uostamiesčio savivaldos tarybos nariai ragina valdžią sustiprinti vietos policijos pajėgas, nes mieste, pasak jų, Rusija vykdo hibridinį karą prieš ukrainiečių bendruomenę, pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.

0

Tarybos nariai priėmė atitinkamą rezoliuciją po mieste fiksuotų antiukrainietiškų provokacijų, įskaitant šį mėnesį įvykusį incidentą, kai dėl įtarimų kelių automobilių su Ukrainos valstybiniais numeriais padegimu buvo sulaikytas 42-ejų vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau pareigūnai jo bute rado sprogmenų gamybai naudojamos medžiagos. Manoma, kad įtariamasis galimai planavo tolesnius išpuolius.

Miesto tarybos narys Lukaszas Piesiewiczas iš valdančiosios Pilietinės koalicijos partijos pareiškė, kad uostamiestyje daugėja vandalizmo aktų, nukreiptų prieš Ukrainos kovos su Rusijos agresija simbolius.

Politikas paminėjo neseniai vykusį išpuolį prieš ukrainiečių restoraną, kuomet vienas vyras grasino sunaikinti jo patalpas dėl iškeltos Ukrainos vėliavos.

L. Piesiewiczas yra vienas iš rezoliucijos, kuri bus pateikta Gdynės miesto tarybai ir adresuota Lenkijos vidaus reikalų ministerijai, autorių. 

„Poreikis yra skubus“

Dokumente tarybos nariai ragina stiprinti Gdynės policijos pajėgas – pasak jų, miestui reikia „mažiausiai 45 naujų transporto priemonių esamam trūkumui užpildyti ir susidėvėjusioms transporto priemonėms pakeisti“.

„Poreikis yra skubus. Savivalda remia policiją dotacijomis, bet ji neišgali imtis tokio didelio vienkartinio pirkimo. Šis reikalas privalo būti sprendžiamas tik centrinės valdžios lėšomis“, – rašo tarybos nariai.

Baltijos jūros pakrantėje esanti Gdynė – itin svarbus ekonomine ir karine prasme uostas, galintis priimti didelius laivus, tad jis turi didžiulę strateginę reikšmę regionui. 

Nuo 2022 m. Lenkijos uostamiestis yra pagrindinis Ukrainai padedančių NATO šalių logistikos centras. Per jį Vakarų siunčiama karinė ir techninė pagalba pasiekia Kyjivą. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Mieste taip pat įsikūręs „NATO Gateway“ (NATO vartai) paslaugų centras, kuris veikia kaip logistikos centras JAV karinio jūrų laivyno operacijoms Rytų Europoje.

Nuo 2022 m. vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Lenkija sulaikė dešimtis žmonių, įtariamų diversijomis ir šnipinėjimu.

Lenkijos saugumo tarnybos šį antradienį sulaikė aštuonis asmenis, kurie kaltinami sabotažo operacijų įvairiuose regionuose rengimu Rusijos žvalgybos naudai.

Gegužės pradžioje tyrimui nustačius, kad už prekybos centro Varšuvoje padegimo stovi Maskvos agentai, Lenkija uždarė Rusijos konsulatą Krokuvoje.

