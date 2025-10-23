Ukraina praneša, kad Rusija grąžino 1 tūkst. kūnų

Karo belaisvių ir žuvusių karių mainai yra viena iš nedaugelio likusių bendradarbiavimo sričių tarp Kyjivo ir plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m. vasario mėn. pradėjusios Rusijos.
„Šiandien buvo įgyvendintos repatrijavimo priemonės. Ukrainai buvo grąžinta 1 tūkst. kūnų, kurie, pasak Rusijos pusės, yra Ukrainos kariškių“, – socialiniuose tinkluose nurodė agentūra.
„Tūkstantis kūnų, kurie, Rusijos pusės teigimu, priklauso Ukrainos kariams, buvo grąžinti Ukrainai“, – pridūrė ji.
Kyjivas rugsėjo, rugpjūčio ir liepos mėnesiais taip pat skelbė, kad iš Rusijos gavo tūkstančio žuvusių karių palaikus, o tai iliustruoja intensyvius kovos veiksmus visoje plačiai išsiskirsčiusioje fronto linijoje.
Ukraina anksčiau teigė, kad Maskva ankstesnių repatriacijų metu Kyjivui buvo perdavusi žuvusių Rusijos karių kūnus.
Koordinavimo štabas pranešė, kad teisėsauga netrukus pradės repatrijuotų palaikų identifikavimo procesą, ir padėkojo Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui už jo indėlį šiame procese.
Pasak naujienų agentūros AFP, nuo Rusijos invazijos abiejose pusėse žuvo dešimtys tūkstančių karių, nors duomenų apie savo aukas nė viena pusė reguliariai neskelbia.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šių metų vasarį JAV žiniasklaidai sakė, kad Ukraina prarado daugiau nei 46 tūkst. karių, o dešimtys tūkstančių laikomi dingusiais be žinios.
BBC ir nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Mediazona“, remdamosi atvirais šaltiniais, teigia patvirtinusios daugiau nei 135 tūkst. per trejus su puse metų žuvusių Rusijos karių tapatybes, o tikrasis skaičius, pasak jų, greičiausiai yra didesnis.
