Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina praneša, kad Rusija grąžino 1 tūkst. kūnų

2025-10-23 14:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 14:26

Rusija ketvirtadienį Ukrainai grąžino 1 tūkst. kūnų – tai, pasak Maskvos, yra per mūšius kritusių Kyjivo karių palaikai, pranešė už karo belaisvius atsakinga Ukrainos valstybinė agentūra.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusija ketvirtadienį Ukrainai grąžino 1 tūkst. kūnų – tai, pasak Maskvos, yra per mūšius kritusių Kyjivo karių palaikai, pranešė už karo belaisvius atsakinga Ukrainos valstybinė agentūra.

REKLAMA
2

Karo belaisvių ir žuvusių karių mainai yra viena iš nedaugelio likusių bendradarbiavimo sričių tarp Kyjivo ir plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m. vasario mėn. pradėjusios Rusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien buvo įgyvendintos repatrijavimo priemonės. Ukrainai buvo grąžinta 1 tūkst. kūnų, kurie, pasak Rusijos pusės, yra Ukrainos kariškių“, – socialiniuose tinkluose nurodė agentūra.

REKLAMA
REKLAMA

„Tūkstantis kūnų, kurie, Rusijos pusės teigimu, priklauso Ukrainos kariams, buvo grąžinti Ukrainai“, – pridūrė ji.

REKLAMA

Kyjivas rugsėjo, rugpjūčio ir liepos mėnesiais taip pat skelbė, kad iš Rusijos gavo tūkstančio žuvusių karių palaikus, o tai iliustruoja intensyvius kovos veiksmus visoje plačiai išsiskirsčiusioje fronto linijoje.

Ukraina anksčiau teigė, kad Maskva ankstesnių repatriacijų metu Kyjivui buvo perdavusi žuvusių Rusijos karių kūnus.

Koordinavimo štabas pranešė, kad teisėsauga netrukus pradės repatrijuotų palaikų identifikavimo procesą, ir padėkojo Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui už jo indėlį šiame procese.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak naujienų agentūros AFP, nuo Rusijos invazijos abiejose pusėse žuvo dešimtys tūkstančių karių, nors duomenų apie savo aukas nė viena pusė reguliariai neskelbia.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šių metų vasarį JAV žiniasklaidai sakė, kad Ukraina prarado daugiau nei 46 tūkst. karių, o dešimtys tūkstančių laikomi dingusiais be žinios.

BBC ir nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Mediazona“, remdamosi atvirais šaltiniais, teigia patvirtinusios daugiau nei 135 tūkst. per trejus su puse metų žuvusių Rusijos karių tapatybes, o tikrasis skaičius, pasak jų, greičiausiai yra didesnis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV sustabdžius ginklų tiekimą, Ukraina atskleidė savo veiksmų planus (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis dėl teritorinių nuolaidų Rusijai kirto kategoriškai (2)
Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Karas Ukrainoje. Zelenskis: ES smogė į tai, kas maitina Rusijos karo mašiną (239)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie Trumpo planą: neblogas kompromisas, bet Putinas gali nesutikti (2)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: vos tik Rusijai sumažėja spaudimas, ji iškart pamiršta diplomatiją (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų