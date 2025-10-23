Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje pastebėtas naujas rusų dronas: kuo jis ypatingas?

2025-10-23 12:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 12:15

Rusija Ukrainoje pradėjo dislokuoti iki šio nematyto tipo droną, pasižymintį išskirtiniu žiedinio sparno dizainu, kuris gali padidinti jo aerodinaminį efektyvumą ir naudingąją apkrovą, trečiadienį teigė Ukrainos karo specialistas Serhijus Beskrestnovas, rašo „United24 Media“.

Ukrainoje pastebėtas naujas rusų dronas: kuom jis ypatingas?

Rusija Ukrainoje pradėjo dislokuoti iki šio nematyto tipo droną, pasižymintį išskirtiniu žiedinio sparno dizainu, kuris gali padidinti jo aerodinaminį efektyvumą ir naudingąją apkrovą, trečiadienį teigė Ukrainos karo specialistas Serhijus Beskrestnovas, rašo „United24 Media“.

REKLAMA
0

Anot karininko, neįprastas dronas buvo aptiktas Ukrainos oro gynybos vienetų ir, atrodo, gali atlikti tiek žvalgybos, tiek puolimo misijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Modelio pavadinimas, techninės savybės ir gamintojas lieka nežinomi, tačiau ekspertas pažymėjo, kad jo konstrukcija skiriasi nuo tipinių kvadrokopterių ar fiksuoto sparno modelių.

REKLAMA

Dronas turi žiedo formos sparną – aerodinaminę konfigūraciją, kurioje sparno galai yra sujungti, pašalinant tradicinius kraštus ir sumažinant sūkurio pasipriešinimą.

Ši konfigūracija pagerina keliamąją jėgą ir stabilumą, taip pat leidžia nešti didesnį naudingąjį krovinį bei gerina drono efektyvumą.

Ukrainos analitikai teigia, kad žiedinių sparnų dronų įvedimas gali reikšti, kad Rusija eksperimentuoja su alternatyviais aerodinaminiais dizainais, siekdama pagerinti savo dronų parko našumą ir universalumą mūšio lauke.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų