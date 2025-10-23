Ukrainoje pastebėtas naujas rusų dronas: kuo jis ypatingas?

Anot karininko, neįprastas dronas buvo aptiktas Ukrainos oro gynybos vienetų ir, atrodo, gali atlikti tiek žvalgybos, tiek puolimo misijas.
An unidentified flying object has been recorded by Ukrainian drones.
One possibility is a “ring wing” drone design.
Other interstellar possibilities are left to the imagination. pic.twitter.com/BOROu3XIm4
Modelio pavadinimas, techninės savybės ir gamintojas lieka nežinomi, tačiau ekspertas pažymėjo, kad jo konstrukcija skiriasi nuo tipinių kvadrokopterių ar fiksuoto sparno modelių.
Dronas turi žiedo formos sparną – aerodinaminę konfigūraciją, kurioje sparno galai yra sujungti, pašalinant tradicinius kraštus ir sumažinant sūkurio pasipriešinimą.
Ši konfigūracija pagerina keliamąją jėgą ir stabilumą, taip pat leidžia nešti didesnį naudingąjį krovinį bei gerina drono efektyvumą.
Ukrainos analitikai teigia, kad žiedinių sparnų dronų įvedimas gali reikšti, kad Rusija eksperimentuoja su alternatyviais aerodinaminiais dizainais, siekdama pagerinti savo dronų parko našumą ir universalumą mūšio lauke.
