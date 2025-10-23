Trumpas neigia įtakingo leidinio straipsnį: „JAV neturi nieko bendra su tomis raketomis“

„The Wall Street Journal“ straipsnis apie JAV pritarimą leisti Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio raketas Rusijos gilumoje yra melagiena!“ – pareiškė D. Trumpas ir pažymėjo, kad „JAV neturi nieko bendra su tomis raketomis, nesvarbu, iš kur jos būtų atkeliavusios ir ką Ukraina su jomis darytų“.
Spalio 22 d. WSJ paskelbė straipsnį pavadinimu „JAV atšaukia svarbų apribojimą, susijusį su Ukrainos galimybėmis naudoti Europos tolimojo nuotolio raketas“. Šiame straipsnyje, kuriame remiamasi šaltiniais administracijoje, sakoma, kad JAV neva panaikino apribojimus, susijusius su Ukrainos galimybėmis naudoti Vakarų tiekiamas tolimojo nuotolio raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.
Šis straipsnis pasirodė praėjus dienai po to, kai Ukraina, pasak pranešimų, panaudojo britų pristatytą kruizinę raketą „Storm Shadow“ smūgiui į Rusijos gamyklą Brianske, kurioje gaminami sprogmenys ir raketinis kuras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!