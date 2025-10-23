Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas neigia įtakingo leidinio straipsnį: „JAV neturi nieko bendra su tomis raketomis“

2025-10-23 08:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 08:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė „The Wall Street Journal“ (WSJ) straipsnį, kuriame teigiama, kad Vašingtonas neva leido Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio raketas smūgiams į taikinius Rusijos teritorijoje, ir pavadino jį „melagiena“. Jis apie tai trečiadienį parašė savo socialiniame tinkle „Truth Social“, praneša „Ukrinform“.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė „The Wall Street Journal" (WSJ) straipsnį, kuriame teigiama, kad Vašingtonas neva leido Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio raketas smūgiams į taikinius Rusijos teritorijoje, ir pavadino jį „melagiena". Jis apie tai trečiadienį parašė savo socialiniame tinkle „Truth Social", praneša „Ukrinform".

0

„The Wall Street Journal“ straipsnis apie JAV pritarimą leisti Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio raketas Rusijos gilumoje yra melagiena!“ – pareiškė D. Trumpas ir pažymėjo, kad „JAV neturi nieko bendra su tomis raketomis, nesvarbu, iš kur jos būtų atkeliavusios ir ką Ukraina su jomis darytų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 22 d. WSJ paskelbė straipsnį pavadinimu „JAV atšaukia svarbų apribojimą, susijusį su Ukrainos galimybėmis naudoti Europos tolimojo nuotolio raketas“. Šiame straipsnyje, kuriame remiamasi šaltiniais administracijoje, sakoma, kad JAV neva panaikino apribojimus, susijusius su Ukrainos galimybėmis naudoti Vakarų tiekiamas tolimojo nuotolio raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.

Šis straipsnis pasirodė praėjus dienai po to, kai Ukraina, pasak pranešimų, panaudojo britų pristatytą kruizinę raketą „Storm Shadow“ smūgiui į Rusijos gamyklą Brianske, kurioje gaminami sprogmenys ir raketinis kuras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„The New York Times“: akivaizdu, kas siutina Putiną (nuotr. SCANPIX)
„The New York Times“: akivaizdu, kas siutina Putiną (15)
Vance‘as: amerikiečių karių Ukrainoje nebus (nuotr. SCANPIX)
Vance`as apie „Tomahawk“ raketas Ukrainai: „Mes žinome, kad jie to nori“ (10)
Ką gali pakeisti „Tomahawk“ raketos? Trumpas žada duoti jų Ukrainai ir pykdo Kremlių (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Ką gali pakeisti „Tomahawk“ raketos? Trumpas žada duoti jų Ukrainai ir pykdo Kremlių (119)
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užpyko: štai kaip tai atsilieps visiems ir Lietuvai (83)

