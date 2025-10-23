VMI ir muitinė perdavė 6 utomobilius Ukrainai

„Dabar tikslaus skaičiaus nepasakysiu, nes pats asmeniškai sekiau iki kol perlipome 900 per ketverius metus. Tikrai yra daugiau kaip tūkstantis, kai kurie ukrainiečiai galvoja, kad apie 1,5 tūkst. (...) Tai vyksta nuo 2022-ų metų, muitinė pradėjo teikti balandžio mėnesį, mokesčių inspekcija prisijungė lapkritį“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė V. Dovydėnas.
Jo teigimu, šiuo metu paruošti automobiliai, tikėtina, jog į Ukrainą iškeliaus jau penktadienį ryte.
Pasak V. Dovydėno, muitinė perima automobilius iš trečiųjų šalių, o VMI – iš Europos Sąjungos. Kaip jis teigia, ukrainiečiai atvyksta jų pasiimti tada, kai yra tinkama pasiūla.
„Automobiliai muitinės ir VMI dažniausiai yra siūlomi, svetainėje galima juos pasirinkti. Nėra tikslaus grafiko, kada atvažiuoja – kada yra poreikis, kada yra būtent tie automobiliai, kurių reikia. Kartais, žinote, mes konfiskuojame ir laužą, kurio tikrai niekam nereikia“, – pridūrė jis.
„Jų pageidavimai pagrinde yra dyzeliniai, vienatūriai automobiliai“, – žurnalistams teigė VMI vadovė Edita Janušienė.
Anot muitinės atstovo, automobilių atidavimo procesas užtrunka tiek pat, kiek bet kokios kitos humanitarinės pagalbos perdavimas. Jo teigimu, pirmiausia pateikiamas prašymas muitinei arba VMI, tuomet humanitarinė komisija priima sprendimą automobilius perduoti, dėl leidimo kreipiasi į steigėją, o jam sutikus, ukrainičiai informuojami apie paruoštus automobilius.
„Automobilis paimamas iš aikštelės, minimaliai prikeliamas, nes Lietuvoje remontuoti yra sudėtinga, ir atvyksta į muitinę kartu su deklaracija tam, kad išvyktų iš Europos Sąjungos. (...) Čia yra tas taškas, kurio neįmanoma aplenkti ir jis visada bus perduodant bet kurią humanitarinę pagalbą“, – sakė jis.
E. Janušienė tikino, jog VMI šiuo metu turi sudariusi automobilių perdavimo sutartis su 33 Ukrainos savivaldybėmis.
„Mes jų tikrai neremontuojame, kokius gauname, tokius ir siūlome mūsų partneriams Ukrainoje, šiuo metu 33 savivaldybėms – su tiek mes turime bendradarbiavimo sutartis. Jie patys arba Lietuvoje turi rėmėjų, kurie padeda sutvarkyti, arba tvarko pačioje Ukrainoje. Be abejo, jie yra važiuojantys“, – aiškino ji.
Lietuva – viena pirmųjų, pradėjusių iniciatyvą
Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė-Toločkienė tikina, jog Lietuva yra viena pirmųjų valstybių, kuri pradėjo automobilius perduoti kaip humanitarinę pagalbą.
„Mes esame turbūt, jei ne pirmieji, tai vieni pirmųjų, kurie pradėjome šitą takelį“, – sakė ji.
„Noriu pasigirti, kadangi tai buvo mūsų pačių sprendimas ir gana greitas, o latviai gal po metų ar pusantrų, jų parlamentas priėmė tokį nutarimą, gal atsižvelgdami į mūsų patirtį, kad irgi reikia tuos automobilius perduoti“, – jai antrino VMI vadovė.
Anot E. Janušienės, perduodami ne tik automobiliai, bet ir kitos konfiskuotos priemonės, pavyzdžiui, elektronika. Vis tik ji teigia, kad transporto priemonės išlieka svarbiausia parama.
„Pagrinde vis tiek važiuoja automobiliai, jų nuo karo pradžios mes esame perdavę jau 600, už 2 mln. eurų. Kitų daiktų vertė tikrai nėra tokia didelė ir reikšminga, bet jeigu tik konfiskuojame ką nors, kas galėtų praversti Ukrainos pergalei pasiekti, tai tuo ir dalinamės su Ukraina“, – teigė E. Janušienė.
„Smulkesnės prekės yra sukraunamos į automobilius ir paraleliai išvažiuoja. (...) Šiuo metu (perduodami – ELTA) tik automobiliai“, – sakė ji.
Tarptautinio labdaros fondo „Amicus Ukraine“ prezidentas Vitaliy Naumenko sakė, kad automobilius kaip humanitarinę pagalbą Ukrainai taip pat teikia Didžioji Britanija, Italija, Lenkija, Vokietija ir kitos.
Automobiliai glaudžiai susiję su Ukrainos pastangomis apsiginti
Lietuvos ambasadorė Ukrainoje teigė, jog ukrainiečiams svarbu gauti tiek transporto priemones, tiek kitą humanitarinę pagalbą. Anot jos, būtent automobiliai yra glaudžiai susiję su Ukrainos pastangomis apsiginti.
„Automobiliai yra labai reikalingi logistikos užtikrinimui ir tai labai glaudžiai susiję su Ukrainos pastangomis apsiginti nuo Rusijos agresijos“, – sakė jis.
„Kalbant apie kitas įvairias prekes, tai iš tikrųjų jos labiausiai padeda viduje perkeltiems asmenims, kuriems tenka evakuotis iš jų namų ir tikrai žmonės lieka be nieko, turi pradėti naują gyvenimą naujoje, tuščioje vietoje“, – pridūrė I. Stanytė-Toločkienė.
Ketvirtadienį pristatyti šeši Ukrainai kaip humanitarinė pagalba perduodami automobiliai. Jie į Ukrainą turėtų išvykti jau penktadienį ryte.
VMI ir Lietuvos muitinės humanitarinės pagalbos perdavimo Ukrainai pristatymo metu Tarptautinio labdaros fondo „Amicus Ukraine“ prezidentas Vitaliy Naumenko Lietuvos finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui perdavė padėkos laišką ir dekoruotą, tuščią raketinį vamzdį iš Bučos.