„Taip, aš vyksiu“: Trumpas nusprendė keliauti į konfliktų apimtą regioną

„Taip, aš vyksiu. Žinote, mes turime Taikos tarybą – ji jau sukurta. Man buvo pasiūlyta tapti jos pirmininku. Patikėkite, aš to labai nenorėjau, tačiau Taikos taryba bus itin įtakinga žmonių grupė, turėsianti didelę įtaką Artimuosiuose Rytuose“, – atsakė D. Trumpas į klausimą, ar planuoja vizitą į Gazos Ruožą.
D. Trumpo 20 punktų taikos planas numato, jog Gazos Ruožą valdys laikinoji pereinamojo laikotarpio vyriausybė, sudaryta iš technokratinio, apolitiško palestiniečių komiteto.
Šis komitetas bus sudarytas iš kvalifikuotų palestiniečių ir tarptautinių ekspertų, o jo veiklą prižiūrės bei kontroliuos nauja tarptautinė pereinamojo laikotarpio institucija – Taikos taryba, kuriai vadovaus D. Trumpas.
Kiek kainuos Gazos Ruožo atstatymas?
Pasak D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo, Gazos Ruožo atstatymas ir rekonstrukcija po dvejų metų karo gali kainuoti apie 50 mlrd. JAV dolerių.
Šiame kontekste verta prisiminti, jog vasarį D. Trumpas savo socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pristatė savo, pasitelkiant dirbtinį intelektą sukurtą, Gazos Ruožo ateities viziją.
