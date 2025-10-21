Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Raudonasis Kryžius: Izraelis grąžino į Gazos Ruožą 15 palestiniečių palaikų

2025-10-21 15:05 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 15:05

Raudonasis Kryžius pranešė, kad antradienį padėjo perkelti iš Izraelio į Gazos Ruožą 15-os palestiniečių palaikus pagal JAV tarpininkautą paliaubų susitarimą, todėl iš viso buvo perduoti 165 palaikai. 

REKLAMA 

0

„Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas šiandien padėjo perduoti mirusius palestiniečius pareigūnams Gazos Ruože (...) Gazoje vietos sveikatos apsaugos institucijos patvirtino, kad šiandien gauta 15 mirusiųjų“, – sakoma Raudonojo Kryžiaus pranešime. 

Pagal paliaubų Gazos Ruože susitarimą Izraelis turėjo perduoti 15 palestiniečių palaikus už kiekvieną grąžintą mirusį izraelietį. Izraelis patvirtino, kad „Hamas“ pirmadienį perdavė 13-ojo įkaito kūną.

