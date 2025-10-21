Raudonasis Kryžius: Izraelis grąžino į Gazos Ruožą 15 palestiniečių palaikų

„Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas šiandien padėjo perduoti mirusius palestiniečius pareigūnams Gazos Ruože (...) Gazoje vietos sveikatos apsaugos institucijos patvirtino, kad šiandien gauta 15 mirusiųjų“, – sakoma Raudonojo Kryžiaus pranešime.
Pagal paliaubų Gazos Ruože susitarimą Izraelis turėjo perduoti 15 palestiniečių palaikus už kiekvieną grąžintą mirusį izraelietį. Izraelis patvirtino, kad „Hamas“ pirmadienį perdavė 13-ojo įkaito kūną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!