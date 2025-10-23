D. Medvedevas teigia, kad JAV yra Rusijos „priešininkė“ ir kad „taikos kūrėjas“ D. Trumpas „dabar visiškai pasiryžęs kariauti su Rusija“.
Medvedevas: „Trumpas visiškai susitapatino su beprotiška Europa“
D. Medvedevas šia tema pasisakė socialiniame tinkle „Telegram“.
„Jei kas nors iš gausybės komentatorių vis dar turėjo iliuzijų – turėkitės. Jungtinės Valstijos yra mūsų priešas, o jų kalbus „taikos kūrėjas“ dabar visiškai pasuko karo keliu prieš Rusiją. Taip, jis ne visada aktyviai kovoja Kyjivo pusėje, bet dabar tai jo konfliktas, o ne senio Bideno!
Žinoma, jie sakys, kad jis negalėjo nepasiduoti spaudimui Kongrese ir pan. Tai nekeičia pagrindinio dalyko: priimti sprendimai yra karo veiksmas prieš Rusiją, o dabar Trumpas visiškai susitapatino su pamišusia Europa“, – rašo jis.
D. Medvedevas teigia, kad Rusijos kelias į pergalę – sunaikinti Ukrainą ir nesudarinėti „beprasmių sutarčių“.
Trumpas paskelbė sankcijas Rusijai
Primename, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, pasiskundęs, kad jo derybos su Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.
Europos Sąjunga taip pat priėmė naują sankcijų paketą, kuriuo siekiama spausti Rusiją nutraukti nesiliaujančią, trejus su puse metų trunkančią invaziją į kaimyninę šalį, kuri yra Vašingtono ir Briuselio sąjungininkė.
D. Trumpas kelis mėnesius atidėliojo sankcijas Rusijai, tačiau jo kantrybė trūko po to, kai žlugo planai surengti dar vieną aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu Budapešte.
