TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Medvedevas pasiuto: Trumpo sprendimai – karo veiksmas prieš Rusiją

2025-10-23 12:14
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-23 12:14

Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas „pasuko karo keliu“, skelbia „SkyNews“.

Rusija grasina Ukrainai kapituliacija: šalis spaudžiama sutikti su „tam tikro valstybingumo išsaugojimu“ (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas „pasuko karo keliu", skelbia „SkyNews".

D. Medvedevas teigia, kad JAV yra Rusijos „priešininkė“ ir kad „taikos kūrėjas“ D. Trumpas „dabar visiškai pasiryžęs kariauti su Rusija“.

Medvedevas: „Trumpas visiškai susitapatino su beprotiška Europa“

D. Medvedevas šia tema pasisakė socialiniame tinkle „Telegram“.

„Jei kas nors iš gausybės komentatorių vis dar turėjo iliuzijų – turėkitės. Jungtinės Valstijos yra mūsų priešas, o jų kalbus „taikos kūrėjas“ dabar visiškai pasuko karo keliu prieš Rusiją. Taip, jis ne visada aktyviai kovoja Kyjivo pusėje, bet dabar tai jo konfliktas, o ne senio Bideno!

Žinoma, jie sakys, kad jis negalėjo nepasiduoti spaudimui Kongrese ir pan. Tai nekeičia pagrindinio dalyko: priimti sprendimai yra karo veiksmas prieš Rusiją, o dabar Trumpas visiškai susitapatino su pamišusia Europa“, – rašo jis.

D. Medvedevas teigia, kad Rusijos kelias į pergalę – sunaikinti Ukrainą ir nesudarinėti „beprasmių sutarčių“.

Trumpas paskelbė sankcijas Rusijai

Primename, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, pasiskundęs, kad jo derybos su Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.

Europos Sąjunga taip pat priėmė naują sankcijų paketą, kuriuo siekiama spausti Rusiją nutraukti nesiliaujančią, trejus su puse metų trunkančią invaziją į kaimyninę šalį, kuri yra Vašingtono ir Briuselio sąjungininkė.

D. Trumpas kelis mėnesius atidėliojo sankcijas Rusijai, tačiau jo kantrybė trūko po to, kai žlugo planai surengti dar vieną aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu Budapešte.

Pijokas putas valosi nervingai
Pijokas putas valosi nervingai
2025-10-23 12:22
Ooooo pijokelis laįras išlindo jau putas is burnos nervingai valosi jau skaudžiai sudavė smūgio baisiau už branduolinės smegenys jau mirsta is laimes bijo imperijos griūna tuoj daug tautu pasiskelbs nepriklausomybės bus kaip sovietu laikais sugriuvo broliuku respublikos dabar simtas tautu išeis is rusijos federacijos. Raudoni aikste ruošiasi kartuves už pralaimėjimą.
Atsakyti
dima nebegrasina branduoliniu
dima nebegrasina branduoliniu
2025-10-23 12:21
gal surūdijo šachta?
Atsakyti
fui blyat
fui blyat
2025-10-23 12:22
dantys geltoni, šūdini, dar smirda iš burnos maita kai kalba
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (30)
