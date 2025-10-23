Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas įvardijo, koks pasaulio lyderis gali paveikti Putiną: „Jis yra gerbiamas žmogus“

2025-10-23 10:25 / šaltinis: BNS
2025-10-23 10:25

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Kinijos lyderis Xi Jinpingas gali turėti didelę įtaką Rusijos vadovui Vladimirui Putinui dėl pastangų užbaigti karą Ukrainoje.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
27

3

„Manau, kad jis gali turėti didelę įtaką Putinui (...). Žiūrėkite, jis yra gerbiamas žmogus. Jis labai stiprus lyderis, tai labai didelė šalis. Taip, manau, kad jis gali turėti didelę įtaką. Ir mes tikrai kalbėsimės apie Rusiją, Ukrainą“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.

Trumpui trūko kantrybė dėl Putino?

D. Trumpas tikėjosi, kad asmeninis ryšys su V. Putinu padės pasiekti susitarimą dėl taikos Ukrainoje, tačiau Rusijos prezidentas jį daug kartų vertė reikšti viešą nepasitenkinimą.

Trečiadienį JAV prezidentas išreiškė susierzinimą dėl V. Putino, sakydamas žurnalistams: „Kiekvieną kartą, kai kalbuosi su Vladimiru, pokalbiai būna geri, o paskui jie niekur nenuveda.“

Šią savaitę D. Trumpas sustabdė planus surengti derybas su V. Putinu Budapešte, teigdamas, kad nenori, jog susitikimas būtų iššvaistytas veltui.

JAV vadovas derybomis su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu V. Putinu bando nutraukti daugiau nei pusketvirtų metų trunkančią Maskvos invaziją į kaimyninę šalį.

Tačiau nors D. Trumpas atšaukė daugelį metų JAV ir Vakarų vykdytą Rusijos lyderio izoliavimo politiką, kol kas jis padarė nedaug konkrečios pažangos siekiant taikos susitarimo.

D. Trumpas trečiadienį įvedė sankcijas, nukreiptas prieš dvi didžiausias Rusijos naftos bendroves – „Rosneft“ ir „Lukoil“.

