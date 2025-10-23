JAV atsakė, kas slypi už Trumpo sankcijų Putinui: „Suprato, kad reikalai nejuda į priekį“

„Atsižvelgdamas į prezidento Putino atsisakymą baigti šį beprasmišką karą, Iždo departamentas taiko sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, kurios finansuoja Kremliaus karo mašiną“, – sako jis.
Buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje: Putinas sutiks derėtis tik tada, kai supras, kad pralaimi karą
Norint priversti Rusiją pradėti tikras derybas dėl taikos Ukrainoje, iš Vladimiro Putino reikia atimti tikėjimą pergale ir parodyti, kad jis pralaimi karą, o tai Rusijai atneš rimtus padarinius, išskirtiniame komentare naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje (1998–2000 m.) Stevenas Piferis.
„Nemanau, kad naujausios Rusijos atakos rodo esminį derybų proceso atmetimą. Tačiau Maskva šiuo metu nenori derėtis remdamasi kuo nors kitu nei savo reikalavimais, kuriuos Kyjivas, suprantama, atmeta, nes šie reikalavimai prilygsta kapituliavimui“, – sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar atnaujinti didelio masto Rusijos oro antskrydžiai liudija, kad Maskva atsisakė diplomatijos kaip būdo išspręsti karą.
Pasak S. Piferio, V. Putinas vis dar tiki, kad gali laimėti mūšio lauke.
„Ukraina ir jos rėmėjai turi išsiaiškinti, kaip išmesti šį įsitikinimą iš V. Putino galvos ir jį įtikinti, kad jis patirs nesėkmę mūšio lauke, o Rusija turės sumokėti tik didesnę politinę, ekonominę ir karinę kainą“, – nurodė jis.
S. Piferis pridūrė, kad toks poslinkis galėtų paskatinti rusus rimčiau žiūrėti į derybas. Šiame kontekste jis taip pat pažymėjo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas galėtų prie to prisidėti ir padidinti spaudimą Maskvai.
Spalio 22 d. JAV Iždo departamentas paskelbė apie sankcijas Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ ir kartu paragino Maskvą nedelsiant sutikti nutraukti ugnį Ukrainoje.
„Reuters“: ES pritarė 19-ajam sankcijų Rusijai paketui
Europos Sąjunga (ES) pritarė 19-ajam sankcijų Rusijai paketui dėl jos karo prieš Ukrainą, į kurį įtrauktas rusiškų suskystintų gamtinių dujų importo draudimas. Šią žinią trečiadienį paskelbė rotacijos tvarka ES pirmininkaujanti Danija, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.
„Mums labai malonu pranešti, kad paskutinė šalis narė mus ką tik informavo, jog dabar ji gali atšaukti savo išlygą dėl 19-ojo sankcijų paketo“, – sakoma išplatintame pareiškime.
Slovakija buvo paskutinė susilaikiusi šalis. Ministras pirmininkas Robertas Fico norėjo Europos Komisijos garantijų dėl aukštų energijos kainų ir klimato tikslų suderinimo su automobilių gamintojų ir sunkiosios pramonės poreikiais. Vienas Slovakijos diplomatas pareiškė, kad šalies reikalavimai buvo patenkinti naujuose punktuose, įtrauktuose į ketvirtadienį vyksiančio ES lyderių aukščiausiojo lygio susitikimo baigiamąjį komunikatą.
19-ajame ES sankcijų pakete, be kita ko, numatytas visiškas rusiškų suskystintų gamtinių dujų importo draudimas ir papildomos priemonės, nukreiptos prieš tanklaivių „šešėlinį laivyną“, kuriuo Maskva naudojasi Vakarų įvestiems apribojimams apeiti.
Rusai atakavo Ukrainą: Charkive surengė klastingą smūgį ir pražudė gelbėtoją
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį rusai vėl atakavo Ukrainą. Kyjive griaudėjo sprogimai, Cherkive rusai sudavė pakartotinį smūgį ir pražudė gelbėtoją.
Trumpas neigia WSJ straipsnį apie tai, kad JAV leido Ukrainai smogti Rusijai tolimojo nuotolio raketomis
JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė „The Wall Street Journal“ (WSJ) straipsnį, kuriame teigiama, kad Vašingtonas neva leido Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio raketas smūgiams į taikinius Rusijos teritorijoje, ir pavadino jį „melagiena“. Jis apie tai trečiadienį parašė savo socialiniame tinkle „Truth Social“, praneša „Ukrinform“.
„The Wall Street Journal“ straipsnis apie JAV pritarimą leisti Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio raketas Rusijos gilumoje yra melagiena!“ – pareiškė D. Trumpas ir pažymėjo, kad „JAV neturi nieko bendra su tomis raketomis, nesvarbu, iš kur jos būtų atkeliavusios ir ką Ukraina su jomis darytų“.
Spalio 22 d. WSJ paskelbė straipsnį pavadinimu „JAV atšaukia svarbų apribojimą, susijusį su Ukrainos galimybėmis naudoti Europos tolimojo nuotolio raketas“. Šiame straipsnyje, kuriame remiamasi šaltiniais administracijoje, sakoma, kad JAV neva panaikino apribojimus, susijusius su Ukrainos galimybėmis naudoti Vakarų tiekiamas tolimojo nuotolio raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.
Šis straipsnis pasirodė praėjus dienai po to, kai Ukraina, pasak pranešimų, panaudojo britų pristatytą kruizinę raketą „Storm Shadow“ smūgiui į Rusijos gamyklą Brianske, kurioje gaminami sprogmenys ir raketinis kuras.
Lenkija suėmė Ukrainos pilietį, įtariamą šnipinėjus Rusijai karinę infrastruktūrą
Lenkija suėmė Ukrainos pilietį, įtariamą šnipinėjus Rusijai lenkų karinę infrastruktūrą, trečiadienį pranešė prokurorai.
Nacionalinės prokuratūros atstovė Katarzyna Calow-Jaszewska sakė, kad anksčiau šį mėnesį Palenkės Bialoje Lenkijos rytuose dėl narkotikų turėjimo buvo sulaikyti du 24 metų ukrainiečiai, Bohdanas K. ir Kyryla T.
Bohdano K. telefone tyrėjai rado susirašinėjimą, rodantį, kad jis kažkokiam rusakalbiui siuntė Lenkijos kariuomenės ypatingos svarbos infrastruktūros nuotraukas ir koordinates.
„Prokurorai apkaltino Bohdaną K. veikus užsienio žvalgybos naudai ir pateikus jai informacijos kenkiant nacionaliniam saugumui“, – sakė K. Calow-Jaszowska.
Įtariamasis kaltinimus neigė, reiškė prorusiškas pažiūras, abejojo Ukrainos suverenumu.
Vietos teismas nurodė jį suimti trims mėnesiams, tyrimas vyksta toliau.
Kyryla T. buvo apkaltintas narkotikų laikymu ir paleistas.
Galingas sprogimas Rusijos gamykloje: žuvo bent 9 žmonės
Per sprogimą gamykloje Rusijos Kopeisko mieste, Uralo kalnų regione, žuvo mažiausiai devyni žmonės, o dar penki buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi Čeliabinsko gubernatoriumi Aleksejumi Teksleriu.
Kol kas nebuvo galima patvirtinti pranešimų, kad į fabriką rėžėsi bepilotis orlaivis. A. Teksleris tinkle „Telegram“ paskelbtame įraše nenurodė paveiktos gamyklos tipo. Pasak vietos pranešimų, joje gaminama amunicija Rusijos kariuomenei.
Įvertino Trumpo sankcijas Putinui: smūgis tiesiai į širdį
Naujosios JAV sankcijos Rusijai yra smūgis tiesiai į Maskvos karo ekonomikos širdį, rašo „Sky news“ analitikas Davidas Blevinsas.
Naftos gigantai „Rosneft“ ir „Lukoil“ yra varikliai, pumpuojantys pinigus į Rusijos karines gyslas.
Iš Trumpo naujausia žinia – dėl susitikimo su Putinu: „Tango šokti reikia dviejų“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad nusprendė atšaukti susitikimą su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu. Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje su NATO vadovu Marku Rutte, skelbia UNIAN.
Kartu D. Trumpas pažymėjo, kad nepaisant to, vis tiek ateityje gali susitikti su V. Putinu. Anot jo, pokalbiai su V. Putinu vyksta gerai, tačiau jie niekur neveda.
„Tikiuosi, kad Putinas taps protingas, ir tikiuosi, kad Zelenskis taip pat bus protingas. Tango šokti reikia dviejų. Jie vienas kito nekenčia“, – sako D. Trumpas.
Be to, JAV lyderis pareiškė, kad „visada jautė“, jog V. Putinas nori užgrobti visą Ukrainą, o ne jos dalį.
„Manau, kad dabar jis yra pasirengęs deryboms. Mes nenorime, kad jis gautų viską“, – sako D. Trumpas.
Europos Sąjunga ir Donaldas Trumpas įvedė naujas sankcijas Rusijai
Europos Sąjunga (ES) trečiadienį paskelbė 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl karo Ukrainoje, o pokalbiais su Kremliaus šeimininku nepasitenkinimą išreiškęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė priemones, nukreiptas prieš dvi didžiausias Rusijos naftos bendroves.
D. Trumpas ilgus mėnesius atidėliojo sankcijų Rusijai įvedimą, tačiau jo kantrybė išblėso po to, kai žlugo naujo aukščiausiojo lygio susitikimo su Vladimiru Putinu Budapešte planai.
„Kiekvieną kartą, kai kalbuosi su Vladimiru, pokalbiai būna geri, o paskui jie niekur nenuveda“, – atsakydamas į naujienų agentūros AFP žurnalisto klausimą Ovaliajame kabinete teigė D. Trumpas.
Tačiau D. Trumpas pridūrė, kad tikisi, jog „didžiulės sankcijos“ Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ bus trumpalaikės.
„Tikimės, kad karas bus išspręstas“, – sakė jis šalia NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) trečiadienį vakare pareiškė, kad Jungtinės Valstijos vis dar nori susitikti su rusais, nepaisant sankcijų.
„Mes visada būsime suinteresuoti bendradarbiauti, jei yra galimybė pasiekti taiką“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
Atskirai ES susitarė dėl naujų priemonių, kuriomis siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų dėl karo, pranešė šiuo metu blokui pirmininkaujančios Danijos atstovas spaudai.
Šiuo paketu – 19-uoju nuo rusų invazijos 2022 metais – ES siekia išlaikyti spaudimą Rusijai, atsižvelgiant į silpnėjančias D. Trumpo pastangų susitarti dėl taikos perspektyvas ir Rusijos puolimo eskalavimą.
Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Valstijose pasveikino sankcijas.
„Šis sprendimas visiškai atitinka nuoseklią Ukrainos poziciją, kad taika gali būti pasiekta tik jėga ir darant maksimalų spaudimą agresoriui, naudojant visas turimas tarptautines priemones“, – sakoma ambasadorės Olhos Stefanišynos pareiškime.
Sankcijos buvo paskelbtos netrukus po to, kai per naujausią Rusijos nakties ataką prieš Ukrainą žuvo septyni žmonės, įskaitant du vaikus, ir buvo apšaudytas vaikų darželis.
JAV atsakė, kas slypi už Trumpo sankcijų Putinui: „Suprato, kad reikalai nejuda į priekį“
JAV Iždo sekretorius Scottas Bessentas trečiadienį paaiškino, kodėl JAV įvedė sankcijas Rusijai. Kaip rašo CNN, S. Bessentas nurodė, kad „atėjo laikas sustabdyti žudynes ir nedelsiant paskelbti paliaubas“.
„Atsižvelgdamas į prezidento Putino atsisakymą baigti šį beprasmišką karą, Iždo departamentas taiko sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, kurios finansuoja Kremliaus karo mašiną“, – sako jis.
„Iždo departamentas yra pasirengęs imtis tolesnių veiksmų, jei tai bus būtina, siekdamas paremti prezidento Trumpo pastangas užbaigti dar vieną karą. Mes raginame savo sąjungininkus prisijungti prie mūsų ir laikytis šių sankcijų“, – nurodė jis
Sankcijos įvestos „Rosneft“ ir „Lukoil“ bei beveik trims dešimtims jų dukterinių įmonių.
„Prezidentas Putinas nesėdo prie derybų stalo taip sąžiningai ir atvirai, kaip mes tikėjomės. Derybos vyko Aliaskoje, bet prezidentas Trumpas pasitraukė, kai suprato, kad reikalai nejuda į priekį“, – teigia S. Bessentas.
„Vyksta užkulisinės derybos, bet manau, kad prezidentas yra nusivylęs tuo, kur esame šių derybų eigoje“, – priduria jis.