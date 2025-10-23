Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos gamyklą sudrebino sprogimas: žuvo 10 žmonių

2025-10-23 15:40 / šaltinis: BNS
2025-10-23 15:40

Per sprogimą gamykloje centriniame Rusijos Kopeisko mieste žuvo 10 žmonių, dar 12 dingo be žinios, ketvirtadienį pranešė regiono gubernatorius.

Rusijos gamyklą sudrebino sprogimas: žuvo 10 žmonių (nuotr. SCANPIX)
27

Per sprogimą gamykloje centriniame Rusijos Kopeisko mieste žuvo 10 žmonių, dar 12 dingo be žinios, ketvirtadienį pranešė regiono gubernatorius.

REKLAMA
0

Valdžios institucijos nenurodė, dėl ko vėlai trečiadienį įvyko sprogimas, ir nepateikė gamyklos pavadinimo, tačiau Rusijos žiniasklaida pranešė, kad joje buvo gaminami sprogmenys kariuomenei.

Rusijos socialiniuose tinkluose paskelbtuose incidento vaizdo įrašuose matyti į naktinį dangų besiveržiantis liepsnų kamuolys, į įvairias puses siunčiantis žarijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per sprogimą žuvo 10 žmonių

„Naujausiais duomenimis, per sprogimą Kopeisko gamykloje žuvo 10 žmonių“, – ketvirtadienį per „Telegram“ pranešė Čeliabinsko srities gubernatorius Aleksejus Teksleris.

REKLAMA
REKLAMA

„Dar 12 darbuotojų buvimo vieta tikslinama“, – pridūrė jis.

Rusijos prokurorai sakė pradėję baudžiamąjį tyrimą dėl pramoninės saugos pažeidimų, tačiau nepateikė išsamesnių detalių.

REKLAMA

Tyrėjai nemano, kad priežastis buvo Ukrainos dronų ataka, sakė A. Teksleris.

Per beveik ketverius metus trunkantį karą Kyjivas bepiločiais ne kartą taikėsi į Rusijos pramonės objektus, o tai padarė milijardinės žalos.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Kopeiskas, kuriame gyvena apie 150 tūkst. žmonių ir kuris yra maždaug už 1,6 tūkst. km nuo Ukrainos, yra srities sostinės Čeliabinsko pakraštyje, o jame yra daug gamybos įmonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijoje dega naftos stotis
Galingas sprogimas Rusijos gamykloje: žuvo bent 9 žmonės (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų