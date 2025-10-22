Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„The New York Times“: akivaizdu, kas siutina Putiną

2025-10-22 23:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 23:33

Sakoma, kad rusai niekada nepraleidžia progos praleisti progos. Šį posakį Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas dar kartą užtvirtino savo veiksmais Ukrainoje.

„The New York Times“: akivaizdu, kas siutina Putiną (nuotr. SCANPIX)
27

Apie tai rašo „The New York Times".

0

Apie tai rašo „The New York Times“.

NYT: Rusijos argumentai viską atskleidžia

Po to, kai V. Putinas įtikino JAV prezidentą Donaldą Trumpą surengti susitikimą Budapešte, praėjo mažiau nei savaitė, ir jis žlugo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atrodo, kad žlugimą paskatino  pokalbis tarp JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, kuris pareiškė, kad Rusija nesutiks su paliaubomis pagal dabartines fronto linijas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Rusijos pusės argumentai, anot NYT, buvo viską atskleidžiantys.

„Matote, jei mes tiesiog sustosime, tai reikš, kad pamiršime pagrindines šio konflikto priežastis“, – sakė S. Lavrovas.

„Tomahawk“ raketos ir susitikimas Aliaskoje

Kaip rašoma leidinyje, tos „pagrindinės priežastys“ iš tiesų yra Rusijos nepakantumo esmė, kaip ir buvo nuo aklavietės susitikimo Aliaskoje, o iš tikrųjų – nuo plataus masto invazijos 2022 m. Rusija nenori, kad Ukraina išlaikytų savo suverenumą ar gautų reikšmingas saugumo garantijas iš savo Vakarų partnerių.

Aliaskoje D. Trumpas, atrodo, pasiūlė teritorines nuolaidas mainais už tvirtas saugumo garantijas Ukrainai. Tačiau rusai greitai atsisakė, todėl derybos niekur nevedė.

Nuo šio susitikimo Ukraina, padedama išsamių JAV žvalgybos duomenų, stiprina savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Anot NYT, šie veiksmai pastebimai pakenkė Rusijos naftos gamybai – tuo metu, kai naftos kainos yra žemiausios per penkerius metus. 

Kai JAV prezidentas pradėjo atverti duris „Tomahawk“ raketų siuntimui į Ukrainą, V. Putinas ir jo bendražygiai tapo vis labiau susirūpinę ir nervingi.

„Tomahawk raketų tema kelia didelį susirūpinimą“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Pats V. Putinas pabrėžė šios problemos rimtumą, pavadindamas minimas raketas „nauju eskalavimo etapu“.

„Sudrebinti Rusijos narvą“

Tai, kad Kremliaus lyderis praėjusį ketvirtadienį paskambino D. Trumpui, parodo, kaip jis išsigando galimybės, kad Kyjivas gali gauti raketas, kurios gali smogti tiksliais smūgiais daugiau nei 1500 kilometrų atstumu, rašoma NYT.

Anot apžvalgininkų, išvada akivaizdi: spaudimas Rusijai veikia.

JAV Kongreso respublikonai privalo tęsti sankcijų įstatymo priėmimą, kurį jie sutiko sustabdyti iki Budapešto viršūnių susitikimo. D. Trumpas taip pat gali vėl iškelti „Tomahawk“ raketų klausimą, taip pat ir vokiečių „Taurus“ raketų, ir pažiūrėti, kas nutiks.

„Dar labiau sudrebinus Rusijos narvą, Putinas galbūt atsitokės“, – nurodoma straipsnyje.

