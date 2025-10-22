Kalendorius
Žiniasklaida: Orlauskas dirbs AfD suburtoje frakcijoje Europos Parlamente

2025-10-22 22:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 22:43

Su Tautos ir teisingumo sąjunga (centristais, tautininkais) pernai į Seimą kandidatavęs Artūras Orlauskas gavo darbą Europos Parlamente (EP), kur dirbs kraštutinės dešinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) suburtoje frakcijoje, praneša naujienų portalas LRT.lt.

Artūras Orlauskas. ELTA / Dainius Labutis

Pasak portalo, šią savaitę A. Orlauskas buvo pastebėtas Strasbūre, kur vyksta EP sesija. Teigiama, jog pats politikas neslėpė gavęs darbą EP ir ruošiasi keltis ar jau net apsigyveno Briuselyje, kur daugiausia laiko praleidžia europarlamentarai.

LRT.lt duomenimis, A. Orlauskas EP įsidarbino netiesiogiai, bet į vokiečių kraštutinių dešiniųjų AfD partijos suburtą Suverenių tautų Europos frakciją. Pažymima, kad šiai kraštutinės dešinės frakcijai priklauso ir Tautos ir teisingumo sąjungos pirmininkas Petras Gražulis, kuris Briuselyje pagarsėjo savo prieštaringais pareiškimais.

A. Orlauskas išgarsėjo kaip humoristas, tačiau pastaruoju metu tapo žinomas ir dėl savo prieštaringų politinių pareiškimų.

Kovo mėnesį Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino, kad A. Orlauskas paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie visuomenininką Andrių Tapiną, pažeidė jo garbę ir orumą. Teismas nusprendė, kad A. Orlauskas turi atlyginti 13 tūkst. eurų neturtinę žalą A. Tapinui, o visuomeninko vadovaujamai „Laisvės TV“ – dar 8 tūkst. eurų.

A. Tapinas ir „Laisvės TV“ teigė, kad 19-oje A. Orlausko laidų pagarsinti teiginiai apie visuomenininko ir jo įkurtos „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos Ukrainos paramai, būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją.

