Po NATO įspėjimo – pokyčiai Maskvoje: Rusija pradėjo elgtis atsargiau

NATO jungtinių pajėgų vadas generolas A. Grinkevičius pareiškė, kad ryžtinga Aljanso reakcija į Rusijos įsibrovimą į Lenkijos ir Estijos oro erdvę privertė Maskvą elgtis atsargiau.
Generolas, tarnaujantis JAV oro pajėgose, teigė, kad NATO atsakas tapo aiškiu signalu Rusijai.
„Matome požymių, kad rusai stengiasi būti atsargesni. Jie suvokia, jog keliais atvejais priartėjo prie sienos arba ją peržengė, ypač atsižvelgiant į incidentą su dronais Lenkijoje“, – sakė jis.
Tuo pat metu A. Grinkevičius išreiškė įsitikinimą, kad Rusija ir toliau taikys hibridinius metodus, siekdama mesti iššūkį Aljansui.
Kalbėdamas apie incidentą Estijoje, jis priminė, kad Rusijos gynybos ministerija neigė savo orlaivių įsibrovimą į Estijos oro erdvę.
Dėl įvykio Lenkijoje Maskva teigė, jog jos dronai dalyvavo smogiant Ukrainos teritorijoje ir nebuvo nukreipti į Lenkiją.
Rusija suprato, kad mes galime sureaguoti
„Po to, kai lėktuvai paliko Estijos oro erdvę, jie nuskrido gana toli ir aplenkė Estiją“, – sakė A.Grinkevičius.
Ir pridūrė: „Mano manymu, tai rodo, kad jie suprato, jog mes galime sureaguoti, ir nenorėjo, kad situacija pasikartotų“, – pridūrė jis.
Nuo rugsėjo, kai Rusijos dronai pirmą kartą įsiveržė į Lenkiją, Šiaurės Europos NATO narės užfiksavo mažiausiai 38 panašius incidentus Skandinavijoje, Belgijoje ir Baltijos šalyse, rodo Vašingtono Europos politikos analizės centro duomenys. Rusija ne kartą neigė savo dalyvavimą šiuose įvykiuose.
