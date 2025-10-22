Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas nebenori susitikti su Putinu: paaiškėjo, kas jį stabdo

2025-10-22 16:58
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-22 16:58

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis, ima dvejoti dėl galimo susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pasak Ukrainos parlamento deputato Oleksandro Merežko, respublikonų lyderį gąsdina galimas fiasko ir noras išvengti dar vieno diplomatinio pralaimėjimo.

27

D. Trumpas pareiškė, kad nenori rengti „beprasmiško susitikimo" su V. Putinu. Pasak O. Merežko, šis pareiškimas rodo, jog D. Trumpas „vis dar tiki galintis susitarti su Putinu", tačiau jau nebe taip optimistiškai kaip anksčiau.

D. Trumpas pareiškė, kad nenori rengti „beprasmiško susitikimo“ su V. Putinu. Pasak O. Merežko, šis pareiškimas rodo, jog D. Trumpas „vis dar tiki galintis susitarti su Putinu“, tačiau jau nebe taip optimistiškai kaip anksčiau.

„Jis bijo, kad susitikimo metu gali pasikartoti Aliaskos fiasko. Tai pastebėjo ir Vakarų spauda, ir Vakarų visuomenė. Trumpas nori būti nugalėtojas. Tai reiškia, kad jis siekia bent kokių nors garantijų, jog Putinas iš tiesų sutiks su konkrečiomis nuolaidomis ir bus nusiteikęs ieškoti kompromiso“, – pažymėjo deputatas.

O. Merežko teigimu, pagrindinė problema ta, kad V. Putinas „visiškai nesuinteresuotas nei kompromisu, nei kokiomis nors nuolaidomis“.

„Todėl pasiekti kokį nors rezultatą, o tuo pačiu surengti viršūnių susitikimą, šiuo metu yra tiesiog neįmanoma“, – pabrėžė parlamentaras.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
„Susitikimas dėl susitikimo“ nieko neduos

Jis taip pat pridūrė, kad „susitikimas dėl susitikimo“ nieko neduos – juk tai nesuteiks D. Trumpui jokio apčiuopiamo rezultato, tik papildomą riziką.

„Kitaip tariant, kol šie rizikos veiksniai nebus pašalinti... O kaip juos pašalinti? Tai galėtų įvykti per valstybės sekretoriaus Rubio ir Lavrovo susitikimą – kai bus aišku, jog galimas Trumpo ir Putino viršūnių susitikimas duos realią naudą prezidentui Trumpui“, – aiškino O. Merežko.

Kol kas, pasak jo, tokių prielaidų nėra, todėl „perspektyva, kad artimiausiu metu apskritai įvyks kokie nors susitikimai, tiesiog neegzistuoja“.

