Zelenskis apie Trumpo planą: neblogas kompromisas, bet Putinas gali nesutikti

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis per vizitą Norvegijoje aiškino: „Daugiau nei dvi valandas kalbėjomės įvairiomis temomis, aptarėme daugybę detalių. Taip, manau, žinote, svarbiausios detalės, apie kurias kalbėjome, buvo tai, kaip apsiginti, kaip išlaikyti vienybę ir gauti saugumo garantijas iš JAV – kas yra labai svarbu – bei saugumo garantijas Ukrainos ateičiai.“
Ir pridūrė: „Taip pat – kaip pereiti prie politinių sprendimų, tai yra taikių derybų, diplomatinio kelio, kaip sustabdyti Putiną“, – sakė prezidentas.
Zelenskis įvertino Trumpo kompromisą
V. Zelenskis pažymėjo, kad D. Trumpo pasiūlymas sustabdyti kovas dabartinėse fronto linijose nėra blogas.
„Trumpas pasiūlė likti ten, kur esame, ir pradėti derybas. Manau, tai – neblogas kompromisas, tačiau nesu tikras, ar Putinas jį palaikys. Ir aš tai pasakiau prezidentui“, – teigė valstybės vadovas.
