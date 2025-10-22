Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis apie Trumpo planą: neblogas kompromisas, bet Putinas gali nesutikti

2025-10-22 16:39 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-22 16:39

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad JAV vadovas Donaldas Trumpas pasiūlė neblogą kompromisą dėl karo su Rusija, tačiau, pasak jo, kyla abejonių, ar šiam planui pritartų Vladimiras Putinas, rašo „Unian“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad JAV vadovas Donaldas Trumpas pasiūlė neblogą kompromisą dėl karo su Rusija, tačiau, pasak jo, kyla abejonių, ar šiam planui pritartų Vladimiras Putinas, rašo „Unian“.

REKLAMA
0

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis per vizitą Norvegijoje aiškino: „Daugiau nei dvi valandas kalbėjomės įvairiomis temomis, aptarėme daugybę detalių. Taip, manau, žinote, svarbiausios detalės, apie kurias kalbėjome, buvo tai, kaip apsiginti, kaip išlaikyti vienybę ir gauti saugumo garantijas iš JAV – kas yra labai svarbu – bei saugumo garantijas Ukrainos ateičiai.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir pridūrė: „Taip pat – kaip pereiti prie politinių sprendimų, tai yra taikių derybų, diplomatinio kelio, kaip sustabdyti Putiną“, – sakė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Zelenskis įvertino Trumpo kompromisą

V. Zelenskis pažymėjo, kad D. Trumpo pasiūlymas sustabdyti kovas dabartinėse fronto linijose nėra blogas.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Trumpas pasiūlė likti ten, kur esame, ir pradėti derybas. Manau, tai – neblogas kompromisas, tačiau nesu tikras, ar Putinas jį palaikys. Ir aš tai pasakiau prezidentui“, – teigė valstybės vadovas.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tarpžemyninės raketos „Jars“ paleidimas (stop kadras)
Po Trumpo sprendimo atšaukti susitikimą – Putino branduolinių ginklų demonstracija (8)
Putinas ruošiasi kitam karui? Vokietijos generolas perspėja apie stiprėjančią Rusijos armiją (nuotr. SCANPIX)
Putinas ruošiasi kitam karui? Vokietijos generolas perspėja apie stiprėjančią Rusijos armiją (15)
Putinui gali tekti „pasiduoti“: paaiškino, kokių veiksmų gali imtis Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinui gali tekti „pasiduoti“: paaiškino, kokių veiksmų gali imtis Trumpas (23)
Europos Parlamente – kirtis Vengrijai: siūloma riboti Šengeno erdvę (nuotr. SCANPIX)
Orbanas nepraranda vilties – toliau ruošiasi Trumpo ir Putino viešnagei: „Vengrija yra taikos sala“ (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų